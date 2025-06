A vitória histórica do Benfica por 1 a 0 sobre o Bayern de Munique definiu que o clube alemão será o adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Os portugueses conseguiram um resultado inédito diante do time de Harry Kane e ficaram com a primeira posição do Grupo C do torneio da Fifa. Com isso, o time lusitano vai encarar o Chelsea ou o Espérance, da Tunísia, nas oitavas de final.

Fifa divulga confronto entre Flamengo e Bayern de Munique (Foto: Divulgação / Fifa)

O Bayern de Munique entrou com uma equipe mista nesta terça-feira (24), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. O time alemão já estava garantido nas oitavas de final enquanto os portugueses precisavam da vitória para ficar com a vaga na próxima fase. O único gol do jogo foi marcado aos 13 minutos da primeira etapa por Schjelderup.

Com a derrota, o Bayern de Munique ficou na segunda posição do Grupo C e vai encarar o Flamengo na próxima fase do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro agora tem ciência de seu caminho no mata-mata do torneio da Fifa.

Caminho do Flamengo no mata-mata do Mundial

Nas oitavas de final, o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. O jogo já tem data, local e horário para acontecer. O jogo será no próximo sábado (28), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Elenco do Flamengo reunido antes do jogo contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Caso avance para as quartas de final, o Flamengo poderá ter o Paris Saint-Germain como seu rival. O time francês encara o Inter Miami nas oitavas de final e enfrentará o vencedor do duelo entre o Rubro-Negro e o clube alemão caso se classifique diante do time dos Estados Unidos.

Na parte inferior do lado direito do chaveamento, entram dois primeiros classificados dos grupos F e H e os dois segundos colocados dos grupos E e G. Entre os postulantes às vagas estão: Inter de Milão, River Plate, Monterrey, Fluminense, Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns, Juventus, Manchester City, Real Madrid, RB Salzburg e Al Hilal.

Possíveis cenários do lado direito da chave

Entre quarta e quinta-feira, o Flamengo saberá quais equipe estarão do lado direito do chaveamento do Mundial de Clubes. No grupo E, Inter de Milão, River Plate e Monterrey ainda podem se classificar como segundos colocados e encarar o líder do Grupo F, que tem Fluminense, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns como postulantes ao posto. Dois dos seis times listados formarão um dos confrontos das oitavas de final em questão.

No outro jogo das oitavas, o líder do Grupo H, que pode ser o Manchester City ou a Juventus, vai encarar o segundo colocado do Grupo G, que será definido entre Real Madrid, RB Salzburg e Al Hilal. Os vencedores das udas oitavas se enfrentam nas quartas de final e o time que for bem-sucedido pode encarar o Flamengo nas semis caso o Rubro-Negro avance diante do Bayern de Munique de PSG ou Inter Miami.