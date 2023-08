A diferença foi em 1996, quando a revista francesa premiou Matthias Sammer, então zagueiro do Borussia Dortmund, campeão da Eurocopa com a Alemanha naquele ano. Por sua vez, a FIFA decidiu nomear Ronaldo como o melhor jogador por conta de seu desempenho astronômico em sua primeira (e única) temporada no Barcelona. Destrinchamos, ano por ano, as performances de R9 que o fizeram merecer o título de melhor do mundo.