O jogo começou praticamente com o 1 a 0 da Juventus no placar. A Velha Senhora balançou as redes logo no primeiro minuto com gol relâmpago de Kean, que aproveitou o rebote de uma bela jogada trabalhada, após falha na saída de bola do Real Madrid. O time espanhol tentou controlar as ações e, quando melhorou no jogo, sofreu o segundo gol.. Weah recebeu livre dentro da grande área e só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.