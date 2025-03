Ídolo e capitão do Liverpool, Virgil Van Dijk tem futuro indefinido na equipe. Mesmo sendo pilar do time de Arne Slot, o holandês possui contrato válido até 30 de junho de 2025, ou seja, ao fim da atual temporada. Ainda não há indícios de que uma renovação será concretizada.

Para alimentar ainda mais os rumores de uma eventual saída, Van Dijk foi visto conversando com Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, e Luis Campos, diretor esportivo do clube, ao fim da partida de terça-feira (11), que culminou na eliminação dos Reds na Champions League.

- Ainda não tenho ideia no momento. Sério, não tenho ideia. Se houver notícias, vocês saberão. Todo mundo sabe que há conversas nos bastidores, mas, por enquanto, é só isso. Se alguém disser que sabe o que vai acontecer, está mentindo - disse ao fim da partida.

Van Dijk é visto conversando com dirigentes do PSG nos vestiários de Anfield (Foto: Reprodução)

Contrato de Van Dijk não é o único em pauta no Liverpool

A postura do Liverpool com o contrato de Van Dijk é semelhante com a de outros jogadores expirantes do elenco. Além do zagueiro holandês, Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold, que também possuem vínculo até o fim da atual temporada, ainda estão com futuro indefinido.

Entre os três, Van Dijk é o mais velho, com 33 anos. Salah vem logo atrás, com 32. Arnold, por sua vez, tem 26. Há algumas temporadas o Liverpool vem passando por reformulação, com nomes tradicionais dos últimos anos deixando o clube, como Roberto Firmino, Jordan Henderson, Sadio Mané e até mesmo Jürgen Klopp.

Fora da Champions, o Liverpool ainda briga por dois títulos na temporada. O primeiro deles será definido no próximo domingo (16), quando os Reds enfrentam o Newcastle pela final da Copa da Liga Inglesa. A situação é mais favorável na Premier League, em que lidera com 15 pontos de frente para o Arsenal com nove jogos para o fim.