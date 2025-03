O goleiro Alisson foi criticado nas redes sociais após a eliminação do Liverpool na Champions League. O clube inglês caiu na principal competição europeia ao perder para o PSG, da França, na disputa de pênaltis por 4 a 1, dentro do Anfield.

As criticas ao brasileiro foram motivadas por conta de uma não defesa na cobrança de pênalti do meia Vitinha. O português atrasou a passada e realizou um chute fraco no canto em que Alisson pulou. Contudo, mesmo tocando na bola, ele não conseguiu realizar a defesa. O fato gerou críticas ao arqueiro.

De herói a vilão do Liverpool

Alisson foi destaque durante os 90 minutos das duas partidas contra o PSG. No primeiro confronto, ele foi crucial para a vitória do Liverpool, por 1 a 0, ao fechar o gol das investidas do clube parisiense. No confronto dentro do Estádio Parque dos Príncipes, ele chegou a realizar quatro defesas cruciais.

Em Anfield, o desempenho com a bola rolando seguiu os padrões do brasileiro. Alisson, apesar da derrota, novamente realizou defesas importantes para segurar o resultado para as disputas dos pênaltis. Apesar do destaque, na reta decisiva, o arqueiro não conseguiu realizar nenhuma defesa nas penalidades.

Com o resultado, o Liverpool deu adeus a Champions League de 2025. Já o PSG, avançou para as quartas de final da competição, e agora, espera o resultado do confronto entre Aston Villa, da Inglaterra, e Clube Brugge, da Bélgica, para saber quem irá enfrentar na próxima fase. A definição acontece nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília).

