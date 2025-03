Qual o salário de Alisson no Liverpool? Veja valores

Alisson foi um dos grandes destaques do Liverpool nas oitavas de final da Champions League contra o Paris Saint-Germain. O goleiro brasileiro brilhou tanto no jogo de ida, em Paris, quanto na volta, em Anfield, com defesas espetaculares. No entanto, não conseguiu evitar a eliminação dos Reds nos pênaltis.



Além de ser um dos principais nomes do Liverpool, Alisson também está entre os goleiros mais bem pagos do mundo.

💰 Quanto Alisson ganha no Liverpool?

O contrato de Alisson com o Liverpool vai até julho de 2027, e seus vencimentos refletem sua importância no elenco. Segundo o site Capology, o goleiro recebe os seguintes valores:

Por ano: € 9,3 milhões ( R$ 59 milhões )

€ 9,3 milhões ( ) Por mês: € 775 mil ( R$ 4,9 milhões )

€ 775 mil ( ) Por semana: € 194 mil ( R$ 1,2 milhão )

€ 194 mil ( ) Por dia: € 26 mil (R$ 165 mil)

🥇 Um dos goleiros mais bem pagos do mundo

Alisson figura entre os goleiros mais bem remunerados do futebol mundial, mas abaixo de nomes como Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Gianluigi Donnarumma (PSG). Desde que chegou ao Liverpool, em 2018, o brasileiro se consolidou como peça-chave no clube inglês, acumulando títulos como a Premier League, a Champions League e o Mundial de Clubes.

Mesmo após a eliminação do Liverpool na Champions, o goleiro segue provando seu valor e justificando o alto investimento do clube inglês. Com contrato até 2027, Alisson continuará sendo um dos pilares da equipe por mais algumas temporadas.