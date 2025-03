Técnico do Liverpool afirma que PSG é a equipe mais difícil que já enfrentou

Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Do lado inglês, Arne Slot admitiu que o adversário da rodada é o "time mais completo" que ele enfrentou nesta temporada.

O treinador holandês respondeu desta forma aos rumores de que vários jogadores do PSG teriam pensado, após o jogo de ida, que os jogos contra o Arsenal e o Bayern de Munique seriam mais complicados do que contra o Liverpool. Na ocasião, a partida de ida foi marcada por um amasso dos franceses.

— O PSG melhorou muito nos últimos dois ou três meses. É a opinião deles e eu não posso influenciar o que eles sentem, seja verdade ou não. Espero que amanhã eles tenham uma opinião diferente — alertou Slot.

Na partida de ida, o Liverpool conseguiu arrancar os três pontos, com um gol de Elliott, que invadiu a área e fez o gol da vitória mínima. O domínio da equipe da casa não se refletiu no placar graças a um nome: Alisson Becker. O goleiro brasileiro impediu não só a derrota dos Reds, como um vexame histórico na Champions. Foram 27 finalizações dos franceses, com nove defesas do arqueiro adversário.

Mesmo com a crítica a sua equipe, Slot completou a resposta afirmando que o PSG é a equipe mais completa que enfrentou em sua primeira temporada como técnico do Liverpool. No período, os Reds são líderes da Premier League com 70 pontos, 15 a frente do vice-colocado Arsenal. Na Champions, a equipe inglesa ficou em primeiro lugar na fase de liga.

— Para mim, esta é a equipe mais completa que enfrentamos até agora. Sei que jogamos contra Arsenal, Real Madrid, Manchester City, mas a qualidade que o PSG tem, provavelmente o time mais rico do mundo. Faz com que com um treinador tão bom, jogue de uma forma que não é fácil para o adversário, com um grande trabalho — opinou o comandante do Liverpool.

