Com a Data Fifa de novembro, a Nations League vai voltar a ser disputada pelas principais seleções do continente europeu. Nas duas próximas semanas, jogos importantes vão definir os classificados para a próxima fase do torneio.

Principais jogos da Nations

Grécia x Inglaterra – quinta-feira (14/11) às 16h45 (de Brasília) – 5ª rodada (Liga B – Grupo 2) Inglaterra x Irlanda – sábado (17/11) às 14h (de Brasília) – 6ª rodada (Liga B – Grupo 2) Bélgica x Itália – quinta-feira (14/11) às 16h45 (de Brasília) – 5ª rodada (Liga A – Grupo 2) Dinamarca x Espanha – sexta-feira (15/11) às 16h45 (de Brasília) – 5ª rodada (Liga A – Grupo 4) Portugal x Polônia – sexta-feira (15/10) às 16h45 (de Brasília) – 5ª rodada (Liga A – Grupo 1) Itália x França – domingo (11/11) às 16h45 (de Brasília) – 6ª rodada (Liga A – Grupo B) Sérvia x Dinamarca – segunda-feira (18/11) às 16h45 (de Brasília) – 6ª rodada (Liga A – Grupo 4) Espanha x Suíça – segunda-feira (18/11) às 16h45 (de Brasília) – 6ª rodada (Liga A – Grupo 4) Croácia x Portugal – segunda-feira (18/11) às 16h45 (de Brasília) – 6ª rodada (Liga A – Grupo 1)

Após o término da Data Fifa de novembro, a primeira fase da Nations League termina. Pela primeira edição, terá uma fase de quartas de final na competição, que será definida por sorteio com os classificados da fase de grupos.

A Nations League já teve três edições: 2018-19, 2020-21 e 2022-23. Os campeões são Portugal, França e Espanha, respectivamente. Na edição atual, de 2024/25, a final será decidida em junho de 2025.

