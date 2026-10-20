PSG e Barcelona se enfrentam pela 3ª rodada da Champions League com números que ajudam a dimensionar o encontro e explicar o porquê é um dos mais aguardados na fase de liga da competição. Desde a temporada 2024/25, os dois clubes lideram o total de gols registrados em suas partidas na competição: são 134 envolvendo o PSG e 130 nos jogos do Barcelona, segundo dados da Opta.

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O levantamento considera os gols marcados pelas equipes e por seus adversários. A estatística oferece um ponto de partida para entender o perfil dos confrontos recentes dos dois times, que combinam produção ofensiva com partidas nas quais os gols também aparecem do outro lado.

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O histórico do duelo reforça esse cenário. Em 16 encontros anteriores pela Copa dos Campeões Europeus e pela Liga dos Campeões, PSG e Barcelona marcaram 57 gols, média de 3,8 por partida. Entre os confrontos disputados pelo menos dez vezes na história da competição, apenas Ajax x Bayern de Munique apresenta uma média superior, de 3,9 gols por jogo, de acordo com a Opta.

PSG x Barcelona: retrospecto equilibrado e vantagem recente dos franceses

O retrospecto entre PSG e Barcelona é equilibrado, mas os resultados mais recentes favorecem os franceses. Em 15 partidas pela Champions League, o Barcelona venceu cinco vezes, o PSG conquistou seis vitórias e houve quatro empates. Considerando também o encontro pela Recopa Europeia, os clubes somam seis triunfos cada e quatro igualdades.

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O PSG venceu os dois duelos mais recentes, incluindo o confronto de outubro de 2025, quando fez 2 a 1 em Barcelona pela fase de liga da Champions League. A equipe francesa também eliminou o rival nas quartas de final de 2024, com uma vitória por 4 a 1 na Espanha, após perder por 3 a 2 em casa.

Como mandante, o PSG também apresenta retrospecto equilibrado diante do Barcelona: em sete partidas disputadas em Paris, venceu três vezes, empatou duas e perdeu outras duas.

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A rivalidade tem outros resultados expressivos. Em 2017, o Barcelona goleou o PSG por 6 a 1 e avançou às quartas de final depois de perder por 4 a 0 na partida de ida. O clube francês, por sua vez, voltou a vencer por três gols de diferença em Barcelona em 2021, quando fez 4 a 1 nas oitavas de final.

Barcelona tem produção ofensiva elevada com Hansi Flick

Desde a chegada de Hansi Flick, o Barcelona passou a registrar números expressivos no ataque pela Champions League. No recorte iniciado na temporada 2024/25, o clube soma 130 gols em suas partidas, atrás apenas do PSG, com 134, conforme os dados da Opta.

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O desempenho também aparece nos números individuais. Na temporada 2026/27, Lamine Yamal participou diretamente de cinco gols nas duas primeiras partidas do Barcelona na competição, com um gol e quatro assistências. O atacante deu duas assistências em cada jogo e, segundo a Opta, tornou-se o jogador mais jovem a alcançar essa marca em partidas consecutivas da Champions League.

Raphinha e Fermín López também aparecem entre os atletas que registraram média de pelo menos uma participação em gol a cada 90 minutos na competição desde o início de 2024/25, considerando o levantamento da Opta.

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A produção ofensiva, no entanto, não conta toda a história do Barcelona. No recorte apresentado pela empresa, Flick registra média de três gols marcados e 1,6 sofrido por partida na Champions League entre os treinadores do clube que comandaram pelo menos cinco jogos no torneio. Os números indicam que os jogos da equipe têm reunido volume ofensivo e gols sofridos.

PSG também reúne jogadores decisivos no ataque

O PSG apresenta números semelhantes no período analisado. Além de liderar o total de gols registrados em suas partidas na Champions League desde 2024/25, o clube conta com jogadores que se destacam pela frequência de participações em gols.

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Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia estão entre os atletas do elenco que alcançaram média de pelo menos uma participação em gol a cada 90 minutos na competição nesse recorte. No Barcelona, Raphinha e Fermín López também aparecem nessa relação.

A sequência coletiva do PSG é outro dado relevante. Antes do confronto com o Barcelona, a equipe acumulava 12 partidas consecutivas sem derrota na Champions League, ficando a um jogo de igualar seu recorde de invencibilidade na competição, de acordo com o levantamento.

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O supercomputador da Opta atribuiu ao PSG 39,7% de probabilidade de vitória, com base em 10 mil simulações pré-jogo. O percentual aponta uma vantagem para os franceses, mas sem concentrar a maior parte das possibilidades em um único resultado.

O que os números indicam para PSG x Barcelona?

Os dados analisados mostram dois caminhos para compreender o confronto. O primeiro é o equilíbrio histórico: PSG e Barcelona chegam com o mesmo número de vitórias nos 16 jogos anteriores considerados pelo levantamento. O segundo está na produção ofensiva recente, com os dois clubes liderando o total de gols registrados em suas partidas na Champions League desde 2024/25.

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A média de 3,8 gols nos 15 encontros anteriores também ajuda a explicar por que o duelo chama a atenção. Ainda assim, o retrospecto não garante uma nova partida com muitos gols, assim como os números ofensivos não eliminam a possibilidade de um jogo mais controlado.

O recorte desde 2024/25 reforça a dimensão ofensiva do confronto: PSG e Barcelona somam 134 e 130 gols, respectivamente, em suas partidas pela Champions League. No retrospecto direto, os 15 encontros anteriores registraram média de 3,8 gols, e o PSG venceu os dois duelos mais recentes.

Esses números ajudam a contextualizar o reencontro, marcado também pela disputa entre duas equipes que têm se destacado pela capacidade de produzir gols na competição.

PSG x Barcelona: números do confronto

16 jogos no retrospecto geral: seis vitórias para cada equipe e quatro empates. 15 partidas pela Champions League: seis vitórias do PSG, cinco do Barcelona e quatro empates. Últimos dois encontros: duas vitórias do PSG, incluindo o triunfo por 2 a 1 em Barcelona, em outubro de 2025. Maior goleada do Barcelona: 6 a 1 sobre o PSG, em março de 2017, após perder o jogo de ida por 4 a 0. Última classificação em confronto eliminatório: o PSG eliminou o Barcelona nas quartas de final de 2024, com vitória por 4 a 1 na Espanha.

Onde assistir PSG x Barcelona

A partida entre PSG e Barcelona pela 3ª rodada da Champions League será realizada, no estádio Parc des Princes, em Paris, e terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pelo SBT+ e Max, no streaming. ➡️Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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