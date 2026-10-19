Luis Enrique é sincero sobre comparação entre Yamal e Messi: 'Melhor não'

Técnico do PSG, Luis Enrique evitou fazer comparações entre Lamine Yamal e Lionel Messi na véspera do jogo contra o Barcelona, pela Champions League. Em coletiva, o treinador elogiou a joia espanhola e deu a entender que o paralelo entre os dois nomes não faria bem para o atual camisa 10 do clube catalão.

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- Lamine Yamal quer ser Lamine Yamal, e ele consegue isso muito bem. Ninguém pode compará-lo a Messi. Lamine Yamal é muito inteligente; ele quer ser a melhor versão de si mesmo, mas é melhor não compará-lo a Messi.

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Luis Enrique também comentou sobre como pretende parar Lamine Yamal no confronto entre PSG e Barcelona. O comandante revelou sua tática para impedir que o camisa 10 tenha espaço e tempo com a bola para trabalhar.

- É fácil, muito fácil. A ideia é ter a bola o tempo todo (risos) . Esse é o nosso ideal; sabemos como é difícil, mas nos mantemos focados no que não podemos fazer. Teremos que superar isso como um time, não individualmente.

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Com 100% de aproveitamento, PSG e Barcelona fazem um duelo pela liderança da fase de liga da Champions League, nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília).

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