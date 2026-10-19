Manchester City pode sofrer punição histórica na Premier League
Jornal aponta dedução severa de pontos e rebaixamento do clube para o Championship
Mesmo após registrar um início avassalador na temporada, o Manchester City se encontra diante do cenário mais grave de sua história recente fora dos gramados. De acordo com informações reveladas pelo jornalista Oliver Holt no jornal britânico Daily Mail, a comissão independente responsável por julgar o caso considerou o clube culpado na maioria das 115 acusações de irregularidades financeiras apresentadas pela Premier League.
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A publicação aponta que, para evitar o caos institucional de uma expulsão direta do sistema de ligas — o que forçaria o time a recomeçar na quarta divisão, as autoridades inglesas inclinam-se por aplicar uma sanção desportiva e financeira sem precedentes. O plano prevê uma dedução massiva de pontos calculada especificamente para garantir o rebaixamento automático dos Citizens para o Championship (a segunda divisão inglesa), além de uma multa milionária.
Entre as medidas projetadas, especula-se até mesmo uma punição estendida com perda adicional de pontos no campeonato subsequente, confinando a equipe na divisão de acesso por ao menos duas temporadas. A expectativa é que o anúncio oficial da penalidade ocorra antes do julgamento do recurso apresentado pelo departamento jurídico do clube, cujo veredito final dificilmente será homologado antes do encerramento de janeiro.
Além das sanções no âmbito esportivo, a reportagem do Daily Mail adverte para consequências institucionais profundas na gestão do clube. Caso o recurso do Manchester City seja rejeitado pelas instâncias superiores, a permanência do grupo Abu Dhabi United Group à frente do controle acionário pode se tornar inviável perante as novas exigências do regulador independente do futebol britânico, gerando incertezas sobre o futuro financeiro e a imagem global da instituição.
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