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Besiktas perde para Trabzonspor com gol de Salah no Campeonato Turco

Atacante egípcio marca o segundo gol da vitória e vira artilheiro do torneio

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 18:05
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Mohamed Salah comemora seu oitavo gol no Campeonato Turco durante vitória sobre o Besiktas (Foto: Reprodução / X)
Mohamed Salah comemora seu oitavo gol no Campeonato Turco durante vitória sobre o Besiktas (Foto: Reprodução / X)

Besiktas foi derrotado pelo Trabzonspor por 2 a 0 nesta segunda-feira (19), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Turco, disputada na Turquia. Mohamed Salah marcou o segundo gol da equipe mandante, que assumiu a quarta posição na tabela, enquanto o Besiktas caiu para o quinto lugar.

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Mohamed Salah comemora seu oitavo gol no Campeonato Turco durante vitória sobre o Besiktas (Foto: Reprodução / X)
Mohamed Salah comemora seu oitavo gol no Campeonato Turco durante vitória sobre o Besiktas (Foto: Reprodução / X)

O jogo, realizado em casa pelo Trabzonspor, teve o primeiro gol aos 21 minutos do primeiro tempo, marcado por Tufan. Na etapa final, Salah ampliou o placar aos 26 minutos, garantindo a vitória da equipe da casa. Com o resultado, o Trabzonspor chegou a 16 pontos, ficando três atrás do líder Galatasaray, enquanto o Besiktas permaneceu com 15 pontos.

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Mohamed Salah, que anotou o segundo gol da partida, assumiu a artilharia isolada do Campeonato Turco, agora com oito gols na competição. O revés fez o Besiktas perder uma posição na tabela, caindo para o quinto lugar.

Trabzonspor vence clássico por 2 a 0 e assume a quarta colocação da Süper Lig (Foto: Reprodução / X)
Trabzonspor vence clássico por 2 a 0 e assume a quarta colocação da Süper Lig (Foto: Reprodução / X)

Na próxima rodada, marcada para a segunda-feira seguinte (26), o Besiktas receberá o Başakşehir em seu estádio, enquanto o Trabzonspor visitará o Rizespor, buscando manter a boa fase na competição.

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O Besiktas tentará se recuperar diante do Başakşehir na próxima rodada, enquanto o Trabzonspor busca consolidar sua posição entre os líderes visitando o Rizespor no mesmo dia.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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