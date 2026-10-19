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Champions League: 67% dos jogos da rodada terão confrontos inéditos

Dos 18 duelos de terça e quarta-feira, 12 serão entre equipes que nunca se enfrentaram; nos reencontros, Bayern x Arsenal tem o retrospecto mais extenso

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 13:55
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Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027
Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027 (Foto: Valery Hache/AFP)

Nem todo grande confronto europeu tem uma história para contar. Na terceira rodada da Champions League, a maioria dos jogos vai começar justamente do zero: 12 das 18 partidas programadas para terça-feira (20) e quarta-feira (21) serão entre equipes que nunca se enfrentaram. Isso representa 66,7% da rodada, ou dois em cada três duelos.

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Se esses 12 jogos vão inaugurar histórias no principal torneio europeu, os outros seis mostram como os retrospectos podem ser diferentes. Há equipes que construíram uma vantagem significativa, outras que dividem os resultados e até um confronto em que um dos lados ainda não conseguiu marcar.

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O Lance! reuniu os jogos inéditos e os números dos reencontros para mostrar as particularidades de cada confronto.

Pela primeira vez frente a frente

A lista tem encontros que colocam frente a frente clubes de trajetórias bem diferentes no futebol europeu. Manchester City e AEK Atenas, Roma e Slovan Bratislava, Napoli e Bodø/Glimt estão entre os times que vão se conhecer em campo. O mesmo vale para Como e Manchester United, Aston Villa e Viking, além de Real Betis e Feyenoord.

Veja os 12 confrontos inéditos da rodada da Champions League

Terça-feira (20):

  1. Sabah x Borussia Dortmund
  2. Fenerbahçe x Slavia Praga
  3. Manchester City x AEK Atenas
  4. Stuttgart x Atlético de Madrid
  5. Roma x Slovan Bratislava
  6. Napoli x Bodø/Glimt

Quarta-feira (21):

  • Como x Manchester United
  • Lille x Galatasaray
  • Club Brugge x Lens
  • Aston Villa x Viking
  • Real Betis x Feyenoord
  • Sporting x LASK Linz

Bayern x Arsenal: 13 gols separam os ataques

O Bayern de Munique venceu oito dos 15 confrontos contabilizados contra o Arsenal, que ganhou quatro. Outros três terminaram empatados. A diferença também aparece nos gols: os alemães marcaram 31 vezes, contra 18 dos ingleses. São 13 gols a mais para o Bayern, que chega ao próximo encontro com vantagem tanto em vitórias quanto em gols.

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PSG e Barcelona, por outro lado, têm um histórico muito mais equilibrado. Pela Champions League, foram 15 jogos, com seis vitórias do PSG, cinco do Barcelona e quatro empates. Os franceses marcaram 29 gols, apenas um a mais que os catalães. Ao incluir um encontro pela antiga Recopa Europeia, o retrospecto em competições europeias chega a 16 partidas, com seis vitórias para cada lado e quatro empates.

Liverpool venceu todos os duelos contra o Villarreal

O histórico informado entre Liverpool e Villarreal tem apenas dois jogos, mas o resultado foi o mesmo nas duas ocasiões: vitória inglesa. O Liverpool marcou cinco gols e sofreu dois, enquanto o Villarreal ainda busca seu primeiro triunfo nesse confronto.

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Porto e PSV também já se enfrentaram quatro vezes, mas o retrospecto traz uma particularidade. Os portugueses venceram duas partidas, os holandeses ganharam uma, e houve um empate. Mesmo assim, o PSV marcou mais gols: sete contra cinco do Porto.

O Real Madrid também tem vantagem diante do RB Leipzig. Em quatro partidas, os espanhóis venceram duas vezes, os alemães ganharam uma, e houve um empate. O saldo é de seis gols para o Real e quatro para o Leipzig.

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Inter nunca perdeu nem sofreu gol do Shakhtar

Entre os reencontros, a Inter de Milão tem um retrospecto curioso diante do Shakhtar Donetsk. Em quatro partidas, os italianos venceram uma vez e empataram três. Além de nunca terem perdido, também não sofreram gols: a Inter marcou duas vezes, enquanto o Shakhtar ainda não balançou as redes nesses duelos.

Champions League: jogos da 3ª rodada

Terça-feira, 20 de outubro

  1. 13h45: Fenerbahçe x Slavia Praga
  2. 13h45: Sabah x Borussia Dortmund
  3. 16h: Liverpool x Villarreal
  4. 16h: Porto x PSV
  5. 16h: Stuttgart x Atlético de Madrid
  6. 16h: PSG x Barcelona
  7. 16h: Napoli x Bodø/Glimt
  8. 16h: Manchester City x AEK Atenas
  9. 16h: Roma x Slovan Bratislava

Quarta-feira, 21 de outubro

  • 13h45: Como x Manchester United
  • 13h45: Lille x Galatasaray
  • 16h: Club Brugge x Lens
  • 16h: Bayern de Munique x Arsenal
  • 16h: Real Madrid x RB Leipzig
  • 16h: Real Betis x Feyenoord
  • 16h: Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
  • 16h: Aston Villa x Viking
  • 16h: Sporting x LASK Linz

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