Torcedores do Valladolid preparam surpresa a Ronaldo: ‘Vá para casa’

Após rebaixamento, os torcedores do Real Valladolid estão preparando uma surpresa para Ronaldo, atual dono do clube, para a próxima rodada de La Liga, na qual o time enfrenta o Barcelona em casa no sábado (3). O time, que está na lanterna da liga com 14 pontos de diferença para o 19º colocado, recebe os Culés em jogo válido pela 34ª rodada. A relação de Ronaldo com o Valladolid não é das melhores. Recentemente, ele chegou a ser comparado com o diabo pelos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Recentemente, o 'As', da Espanha, anunciou que Ronaldo Nazário pode vender o Real Valladolid em breve. Essa informação gerou forte reação entre os torcedores do clube, que pedem a saída do ídolo brasileiro a qualquer custo.

continua após a publicidade

Em uma publicação feita no X, o grupo de torcedores Fondo Norte 1928 anunciou estar preparando "um primeiro protesto", e afirmou: "Se o Ronaldo quer dinheiro para vender, ele terá dinheiro". Eles planejam lançar 60 mil cédulas no gramado aos 12 minutos da partida do Campeonato Espanhol contra o Barcelona.

— Neste sábado, distribuiremos 60.000 cédulas, por meio de voluntários em todas as entradas do estádio, com a imagem de Ronaldo, para lançá-las simultaneamente no minuto 12 de todas as arquibancadas — diz a publicação.

continua após a publicidade

Ronaldo foi comparado ao diabo por torcedores do Valladolid

Dono do Valladolid desde 2019, Ronaldo foi comparado ao diabo pelos torcedores do clube. As críticas aconteceram às vésperas do duelo frente ao Getafe, no último dia 4, quando foi realizado o tradicional dia dos fãs da equipe.

Ronaldo afirmou que o projeto permanece, mesmo se o clube cair para a segunda divisão (Foto: Reprodução)

— Ronaldo é um dos melhores jogadores na história do futebol, ninguém tem dúvida disso. Ele é também um dos piores de clubes de todos os tempos. Pode perguntar para qualquer torcedor do Valladolid. Antes ele era visto como um Deus, agora é como se fosse o diabo — disse Mario Puertas, presidente de uma torcida do clube.

Ronaldo não aparece em um jogo do Valladolid há seis meses. A ausência é reflexo da má fase, uma vez que, como mesmo disse Mario Puertas, a ida dele ao local poderia causar tumulto. Cartazes com ofensas ao brasileiro passaram a serem rotineiros nas últimas partidas da equipe.

— Esse é o pior Valladolid a história, então se ele vier (ao estádio), seria um grande problema. Eu não estou falando de violência, mas muitos protestos — comentou o torcedor.