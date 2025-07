Ex-Atlético-MG relembra Libertadores e fala sobre fase na Europa

O Shakhtar faz a sua estreia na Europa League 2025/26 diante do Ilves, da Finlândia, nesta quinta-feira (10), pela primeira pré-eliminatória do torneio continental. Com um gol na semi e uma assistência na final da Copa da Ucrânia da última temporada, o atacante Alisson Santana, revelado pelo Atlético-MG e destaque da Libertadores em 2024, foi determinante no título e garantiu ao Shakhtar a vaga nesta fase eliminatória do torneio continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ansioso pela disputa, Alisson destacou a preparação do clube ucraniano para o início de mais um ano de competições e aproveitou para ratificar o foco máximo para este momento: a classificação.

continua após a publicidade

— A nossa pré-temporada foi muito positiva, tanto para o aprimoramento individual, quanto no trabalho coletivo. Conseguimos evoluir bem com o Mister (Arda Turan), entender o modelo de jogo que ele quer implementar e nos preparar para esse início forte, já que começamos logo com uma decisão de Liga Europa — disse Alisson Santana, que complementou:

— Sabemos do potencial do adversário, por isso, precisamos manter o foco e buscar fazer um grande jogo. Esse é o tipo de confronto que eu, particularmente, gosto demais. Decisivo, com pressão, com ainda mais responsabilidade… gosto de viver momentos assim em campo, e espero poder contribuir para o sucesso da nossa equipe. Mas a meta principal, claro, é a classificação do Shakhtar acima de qualquer coisa.

continua após a publicidade

Ex-jogador do Atlético-MG e destaque da Libertadores, Alisson Santana comemora gol pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia (Foto: Divulgação/Shakhtar)

Alisson Santana revela ansiedade para disputar Europa League com o Shaktar

Em 2024, em sua primeira temporada completa como jogador profissional, Alisson foi peça-chave na campanha vice-campeã do Atlético-MG na Libertadores. Aos 18 anos, o atacante se tornou o atleta mais jovem da história do clube a ser titular na competição e o segundo mais jovem a marcar um gol na mesma edição do torneio.

Com histórico internacional favorável, o atacante do Shakhtar falou sobre as expectativas para a disputa da Liga Europa e para o ano com o clube ucraniano.

— Vai ser minha primeira experiência em uma competição continental na Europa, então, estou muito motivado e até ansioso pra bola rolar logo. Mesmo tão novo, posso dizer que sou um privilegiado por já ter vivido grandes momentos na carreira, como na Libertadores do ano passado. Memórias que nunca vou esquecer e que me inspiram em cada novo desafio que tenho no futebol — continuou o atacante de 19 anos.

— Agora, quero escrever grandes histórias aqui também, na Europa, com o Shakhtar! Eu via esses jogos (de Europa League) pela TV e, quinta-feira (dia 10 de julho), eu é que estarei lá em campo. Sem dúvida, é um torneio diferente, que mexe com todo mundo. Espero fazer uma campanha histórica aqui, quem sabe sonhar com uma nova final continental? Não deixa de ser uma “obsessão” também, né?

— Mas ainda é muito cedo, apenas o primeiro jogo oficial do nosso ano, então, temos que trabalhar muito para fazermos uma boa temporada. Será a minha primeira completa aqui, e espero que a gente seja muito feliz, dando ao clube e ao nosso torcedor as alegrias que eles merecem por todo apoio que nos dão”, finalizou o atacante.

Shakhtar e Ilves se enfrentam na próxima quinta-feira (10), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Stožice, na Eslovênia, com mando do Shakhtar, pela primeira das duas partidas decisivas nos playoffs da Liga Europa 2025/26. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 17, também uma quinta-feira, desta vez, com mando do time finlandês.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.