O PSG terá desfalque de alguns jogadores titulares para o confronto contra o Lille, marcado para esta sexta-feira (16), às 17h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Francês. O meio-campista João Neves presenta um desconforto muscular e não foi relacionado, além de Hakimi e Mbaye, que disputam a final da Copa Africana de Nações no domingo, entre Marrocos e Senegal.

Por outro lado, o técnico Luis Enrique poderá contar com o retorno de Lucas Hernández, que se recuperou de um quadro de doença e deve voltar a ficar à disposição da comissão técnica. Ndjantou, Safonov e Kang-In Lee seguem fora por motivos médicos.

O duelo entre PSG e Lille reúne duas equipes que integram o G4 da competição e marca o primeiro compromisso do Paris após a eliminação na Copa da França. Em entrevista coletiva, Luis Enrique projetou a partida, destacou o nível do adversário e ressaltou a importância do confronto em casa.

— Vamos enfrentar um grande time após uma derrota. Sabemos que será um jogo difícil, como sempre é quando jogamos contra eles. Queremos vencer para continuar avançando no campeonato — afirmou o treinador.

— Vemos que eles fazem muitas coisas bem, com e sem a bola. Há muita qualidade. Vamos jogar em casa. Será um bom teste para ver como lidamos com o pós-derrota. Esperamos uma boa atuação da nossa equipe.

PSG x Lille

O PSG chega ao confronto ocupando a vice-liderança da Ligue 1, sustentado por um desempenho recente consistente no campeonato. A equipe venceu sete dos últimos oito jogos pela liga, além de ter conquistado três vitórias seguidas e quatro triunfos nos cinco compromissos mais recentes como mandante. Apesar da eliminação na Copa da França, o time parisiense busca retomar a sequência positiva na competição.

O Lille chega pressionado após duas derrotas consecutivas, uma pela Ligue 1 e outra pela Copa da França, resultados que interromperam uma sequência anterior de quatro vitórias no campeonato. A equipe ocupa a quarta colocação, com 32 pontos, e tenta reagir para se manter na parte alta da tabela. Para o duelo, o técnico Bruno Génésio não poderá contar com Ugo Raghouber, Ousmane Touré e André Gomes, todos entregues ao departamento médico.

