Final da Copa Africana de Nações é decidida; veja as seleções que passaram

Após dois grandes duelos nas semifinais, a Copa Africana de Nações já conhece os seus finalistas. Senegal e Marrocos confirmaram o favoritismo, venceram Egito e Nigéria, respectivamente, e vão decidir o título continental em uma final inédita no torneio.

A decisão marca a terceira final do Senegal nas últimas quatro edições da CAN. Os Leões de Teranga foram vice-campeões em 2019, campeões em 2021 – justamente diante do Egito – e agora voltam a disputar o título buscando o bicampeonato continental. Ao longo do torneio, a equipe comandada por Aliou Cissé perdeu apenas uma partida e manteve alto nível de regularidade defensiva.

Já o Marrocos volta à final da Copa Africana de Nações após 22 anos. A última vez que os Leões do Atlas disputaram o título foi em 2004, quando ficaram com o vice. O único título continental da seleção marroquina segue sendo o de 1976, o que faz com que a final deste domingo represente a chance de encerrar um jejum de quase 50 anos.

Os números reforçam o equilíbrio do confronto. Os senegaleses têm aproveitamento de 88,9%, com 12 gols marcados e apenas dois sofridos, além de quatro jogos sem sofrer gols. O Marrocos apresenta 77,8% de aproveitamento, nove gols marcados, apenas um sofrido e cinco partidas sem ser vazado. Dentro de campo, as duas seleções também lideram em criação de grandes chances e controle de posse de bola ao longo da competição.

Como foi o jogo entre Senegal x Egito

O Senegal garantiu vaga na final ao vencer o Egito por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (14), no Tangier Grand Stadium, em Tanger. Desde o início, a equipe senegalesa assumiu o protagonismo, controlando a posse e tentando impor ritmo diante de um adversário mais cauteloso, que apostava na organização defensiva e nos contra-ataques.

Mesmo com maior volume ofensivo, o Senegal encontrou dificuldades para transformar domínio em chances claras. Ainda no primeiro tempo, perdeu o capitão Kalidou Koulibaly por lesão, mas manteve o padrão de jogo. Nicolas Jackson e Pape Gueye tentaram de fora da área, sem sucesso, enquanto o Egito resistia com boa atuação do goleiro El-Shenawy.

Mané e Salah, ex-companheiros de Liverpool, em ação no duelo entre Marrocos e Senegal, na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Na segunda etapa, o cenário pouco mudou até a reta final. A insistência foi recompensada aos 77 minutos, quando Sadio Mané arriscou de fora da área e marcou o gol da vitória. O Egito ainda pressionou nos acréscimos, mas parou em Edouard Mendy, que garantiu a classificação dos Leões de Teranga.

Como foi o jogo entre Marrocos x Nigéria

No outro duelo semifinal, Marrocos e Nigéria fizeram uma partida equilibrada e sem gols no tempo normal e na prorrogação. Jogando em Rabat e com o apoio da torcida, os marroquinos dominaram as ações no primeiro tempo, explorando jogadas pelos lados com Hakimi, Brahim Díaz e Ezzalzouli, mas criaram poucas chances claras.

A Nigéria cresceu na segunda etapa e conseguiu equilibrar o confronto, embora também tenha tido dificuldades para finalizar com perigo. O ritmo caiu, e o jogo seguiu truncado até o fim da prorrogação, levando a decisão para os pênaltis.

Marrocos e Nigéria se enfrentaram pela semifinal da Copa Africana de Nações (Foto: Paul Ellis/AFP)

Nas cobranças, o goleiro Bono foi decisivo ao defender duas penalidades. Pelo Marrocos, El Aynaoui, Ben Seghir, Hakimi e En-Nesyri converteram. Do lado nigeriano, apenas Onuachu e Bashiru marcaram, enquanto Chukwueze e Onyemaechi pararam nas mãos do goleiro marroquino. Vitória por 4 a 2 nos pênaltis e vaga garantida na final.

Final da Copa Africana de Nações: data, horário e onde assistir

A grande final da Copa Africana de Nações será disputada neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. O confronto é em jogo único e definirá o campeão continental de 2025.

No Brasil, a decisão terá transmissão do Grupo Bandeirantes. A partida poderá ser acompanhada pela Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), além do site da Band, do BandPlay e do canal Esporte Na Band, no YouTube.

