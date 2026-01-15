Richard Ríos sofre lesão grave no Benfica, e Mourinho despista previsão de retorno
Colombiano ex-Palmeiras se machucou ainda no primeiro tempo contra o Porto
O volante Richard Ríos, ex-Palmeiras, sofreu uma lesão grave no ombro durante a derrota do Benfica por 1 a 0 para o Porto, na quarta-feira (14), pela Taça de Portugal. O colombiano se machucou ainda no primeiro tempo após uma disputa de bola com Gabri Veiga, caiu de mau jeito no gramado, sentiu dores intensas e precisou ser substituído de maca.
Após a partida, o técnico José Mourinho classificou a contusão como "importante" e afirmou que ainda não havia informações detalhadas sobre a gravidade do problema. O treinador do Benfica admitiu, no entanto, que o ex-jogador do Palmeiras pode desfalcar a equipe por um período prolongado.
— É uma lesão importante, que um jogador com a sua mentalidade encara com uma lesão diferente do que outro jogador. Há jogadores que pensam mais no futuro, acho que este é o tipo de jogador que não vai pensar no futuro. Não quer dizer que jogue no Rio Ave, mas acho que ainda nos vai ajudar nesta temporada — revelou Mourinho sobre lesão de Richard Ríos no Benfica.
Segundo a imprensa portuguesa, o meio-campista colombiano realizará exames nesta quinta-feira (15) para avaliar a extensão da lesão e verificar a necessidade de uma eventual cirurgia. Nesta temporada, Richard Ríos soma 32 partidas pelo Benfica, com três gols e duas assistências.
Porto x Benfica
O Porto venceu o Benfica por 1 a 0 na quarta-feira (14), no Estádio do Dragão, em partida válida pelas quartas de final da Taça de Portugal. O confronto, por si só emblemático por se tratar de um dos maiores clássicos do futebol nacional em jogo eliminatório, também ficou marcado pela estreia de Thiago Silva com a camisa dos Dragões.
O gol da classificação dos portistas para as semifinais foi marcado por Jan Bednarek, aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Gabri Veiga pela direita, o companheiro de zaga de Thiago Silva balançou as redes de cabeça.
