O Bournemouth, da Inglaterra, está próximo de concretizar a contratação de Rayan, destaque do Vasco. Clube e jogador já chegaram a um acordo para um contrato de cinco anos, com proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). A finalização da negociação depende agora da aprovação do Cruz-Maltino. As informações são do site "Ge".

Aos 19 anos, Rayan é um dos principais ativos do mercado de jogadores do futebol brasileiro nesta janela de transferências de início de ano. O Vasco já rejeitou uma oferta de 31 milhões de euros (R$ 31 milhões) do Zenit pelo atacante e exigiu 50 milhões de euros (R$ 132 milhões) para liberá-lo.

Além dos russos e do próprio Bournemouth, os gigantes alemães Borussia Dortmund e Bayern de Munique também manifestaram interesse na contratação do jogador. A proposta apresentada pelos ingleses ultrapassaria a transferência mais valiosa da história do Gigante, atualmente detida por Paulinho, vendido ao Bayer Leverkusen por 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na época).

Com cláusula de rescisão estipulada em meio bilhão de reais, o Vasco resguarda-se para considerar exclusivamente propostas que atendam aos interesses financeiros do clube e do jogador, sem restrições quanto ao recebimento de valores à vista. O percentual dos direitos econômicos de Rayan em uma eventual transferência dependerá do montante da negociação, sem definição pré-estabelecida. Tanto o clube quanto o atleta manifestaram satisfação com a renovação contratual formalizada no início de dezembro.

No acordo, Rayan recebeu aumento salarial e pasosu a integrar o grupo dos atletas com maiores vencimentos do elenco, em consonância com o protagonismo que assumiu na última temporada. O contrato, inclusive, prevê bonificações vinculadas ao cumprimento de metas em campo, como convocações para a Seleção Brasileira, da qual o jogador tem sido monitorado por Carlo Ancelotti.

Cria da Colina 💢

Formado na Colina Histórica desde os cinco anos e destacado como um dos maiores artilheiros da história dabase vascaína, Rayan foi promovido ao time profissional em 2023 a pedido do então técnico Maurício Barbieri, para a disputa do Campeonato Carioca. Contudo, o jovem explodiu em 2025 sob o comando de Fernando Diniz, tanto como ponta-direita quanto como centroavante, e marcou 20 gols ao longo do ano. Até o momento, soma 98 partidas pelo Cruz-Maltino, com 23 gols e duas assistências.