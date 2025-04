Campeão do Campeonato Francês com seis rodadas de antecedência, o PSG segue fazendo história na temporada 2024/25. Ao empatar com o Nantes, na terça-feira, a equipe de Luis Enrique bateu o recorde do Milan e se tornou o time com a maior invencibilidade como visitante das cinco grandes ligas da Europa (Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha).

Ao todo, são 39 jogos sem perder fora de casa. O último recorde foi sustentado pelo time italiano de 1991 a 1993, com 38 jogos sem ser derrotado. A derrota mais recente do PSG como visitante foi há dois anos, quando a equipe ainda era comandada por Christophe Galtier.

Na ocasião, o Monaco venceu por 3 a 1. Ao todo, o clube tem 30 vitórias e nove empates desde a 23ª rodada do Campeonato Francês 2022/23. Na temporada atual, além de visitante, o PSG soma na Ligue 1 24 vitórias e seis empates.

Outros recordes do PSG na temporada

Líder do Campeonato Francês, o PSG está invicto há 30 jogos e soma 23 pontos de vantagem do segundo colocado. A quatro jogos do fim do torneio, a equipe de Luis Enrique pode se tornar o primeiro da história do futebol francês a encerrar uma temporada invicto.

Além disso, o clube está disputando a Copa da França e também a Champions League. Pela competição nacional, o PSG irá encarar na decisão o Reims, no dia 24 de maio. Já pelo principal torneio europeu, o adversário das semifinais é o Arsenal. O primeiro duelo será fora de casa, e o segundo, em casa, nos dias 29 e 7 de maio, respectivamente.

O objetivo da temporada é a conquista de títulos. No entanto, um deles tem um foco especial: da Champions League. Se vencer o torneio, será a primeira vez que o PSG levantará a "orelhuda" na história. Já na Copa da França, a equipe se encaminha para o 16º troféu.