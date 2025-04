Ex-PSG dispara contra Mbappé: ‘Fracasso’

Mbappé teve uma atuação discreta na eliminação do Real Madrid para o Arsenal, na última quarta-feira (16), nas quartas de final da Champions League. Após o resultado, o atacante francês foi alvo de críticas. Uma delas foi de Jerôme Rothen, ex-jogador do Paris Saint Germain e da seleção francesa.

Em entrevista à rádio RMC, da França, Rothen detonou o atual momento do atacante no clube espanhol. Sem poupar críticas, ele classificou o ano de 2025 do jogador como um fracasso.

- As pessoas estão falando sobre Kylian Mbappé. Ele chegou ao clube dos seus sonhos com a ambição de ganhar todos os troféus, incluindo a Liga dos Campeões. E também de estar entre os melhores jogadores do mundo e ganhar a Bola de Ouro. Coletivamente e individualmente, ele é um fracasso. Ele não vai ganhar a Bola de Ouro este ano. Ele é um fracasso retumbante - definiu, antes de completar.

- No início da temporada, fatores atenuantes foram encontrados. Ele poderia ter tido um tempo para se adaptar. Mas quando você é Mbappé, o tempo de adaptação é menor. Ele marcou muitos gols, mas no jogo, ele é catastrófico - finalizou.

Mbappé no Real Madrid

O astro francês chegou na capital espanhola em julho do ano passado com o foco de se consolidar entre os melhores jogadores da atualidade. Na equipe de Carlo Ancelotti, Mbappé é destaque em campo tendo marcado 32 gols em 49 jogos. Porém os resultados em campo do time deixam a desejar.

Além da eliminação na Champions League para o Arsenal, na última quarta-feira, dentro do Santiago Bernabéu, o Real Madrid também não lidera a La Liga. O time merengue atualmente está na segunda colocação do campeonato, quatro pontos atrás do Barcelona.