Douglas marca e arranca empate do Nantes contra o PSG na Ligue 1

O Nantes recebeu o já campeão PSG pela Ligue 1 nesta terça-feira (22) e arrancou um empate por 1 a 1, importante para sua luta na fuga contra o rebaixamento. O gol salvador saiu dos pés do volante Douglas, principal jogador do time nesta temporada. Essa foi a segunda vez que o brasileiro ex-Fluminense, Corinthians e Bahia balançou as redes nos últimos três jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Paris garantiu o título da Ligue 1 com seis rodadas de antecedência e está nas semifinais da Liga dos Campeões. O Nantes, por sua vez, ocupa a 14 posição da tabela com 31 pontos, agora quatro à frente do Le Havre, primeiro na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Nantes x PSG: como foi o jogo?

A partida se desenhava para uma vitória tranquila dos visitantes. Aos 33' do primeiro tempo, Vitinha abriu o placar. E as melhores ações seguiam dos visitantes, até que, aos 38', da segunda etapa, Douglas aproveitou boa jogada coletiva e, de canhota, acertou uma bomba, sem chances para Donnarumma.

O brasileiro celebrou o gol e o ponto conquistado contra uma das melhores equipes da Europa nesta temporada.

— Esse foi aquele ponto que vai fazer toda a diferença no final do campeonato. Enfrentamos uma equipe gigante, de enorme qualidade, que vive um momento especial, então quase todos achavam que conquistariam a vitória de forma tranquila. Mas nossa equipe entrou determinada em dar o nosso melhor, mesmo sabendo das dificuldades, e conquistamos um empate importante. Mostramos que temos persistência e que vamos acreditar até o final. Fico muito feliz por marcar mais um gol e por poder ajudar a equipe a pontuar. Vivo um momento positivo aqui, com confiança, e é fruto de muito trabalho. Vamos manter esse espírito de batalha até o final para alcançar nosso objetivo — afirmou.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

O Nantes volta a campo no próximo domingo (27), às 12h15 (horário de Brasília), para enfrentar o Toulouse, que está três pontos à frente na tabela. Por sua vez, o PSG receberá o Nice na sexta-feira (25), às 15h45.

➡️ Barcelona pede adiantamento de partida da La Liga; entenda