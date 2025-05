Lenda do Barcelona detona goleiro por vício: ´É uma pessoa doente’

As imagens da comemoração dos jogadores do Barcelona após conquistarem o título de La Liga na última quinta-feira (15) ainda estão rendendo o que falar. No programa espanhol "El Chiringuito", Lobo Carrasco, ex-jogador e lenda do Barcelona, fez duras críticas às imagens do goleiro Szczesny fumando, e chegou a disparar que o jogador é um exemplo ruim para as crianças.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Aqueles que fumam são pessoas doentes, e devemos ajudá-las a se libertar desse hábito que consome a vida delas e transmite uma imagem horrível às crianças que querem se tornar jogadores de futebol. Ele precisa saber onde está, profissionalmente e esportivamente. É preciso manter a calma e preservar a própria imagem, e então, em casa, fazer o que quiser — criticou o ex-jogador do Barcelona.

continua após a publicidade

Szczesny já havia se aposentado quando recebeu a proposta de defender o Barcelona após a lesão de Ter Stegen. O goleiro foi fundamental nas campanhas de título da Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga desta temporada pelo Barcelona.

Szczesny fala sobre o vício em cigarro

Em entrevista recente ao jornal "Sport", Szczesny, de 35 anos, falou abertamente sobre o vício em cigarro, que mantém desde a juventude. O goleiro reconheceu que a prática não é um bom exemplo, mas foi sincero ao admitir que não conseguiu abandoná-la.

continua após a publicidade

— Há coisas na minha carreira que é melhor não imitar. De certa forma, não consigo ser um bom exemplo, mas tento ser a melhor versão de mim mesmo. Sobre fumar, por favor, não me sigam e não façam isso. Perdi essa batalha — declarou o polonês.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.