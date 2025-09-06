A Data Fifa de setembro continua movimentando o futebol internacional, e o fim de semana promete grandes emoções com uma série de confrontos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Entre sábado (7) e domingo (8), diversas seleções entram em campo em busca de uma vaga no Mundial, e o Lance! selecionou cinco partidas imperdíveis para os torcedores ficarem de olho. Anote na agenda e não perca nenhum lance!

🔴🔵🟠 Armênia x Portugal 🟢🔴

Os lusitanos terão um destino incomum em sua estreia nas Eliminatórias. O estádio republicano Vazgen Sargsyan, localizado em Ierevan, capital da Armênia, será o palco do confronto entre os anfitriões e a equipe comandada por Roberto Martínez. A partida acontece neste sábado, às 13h (de Brasília), com os armênios buscando surpreender os favoritos, que contam com a expectativa de mais uma atuação histórica de Cristiano Ronaldo — maior artilheiro de todos os tempos no futebol de seleções, com 138 gols. A primeira rodada do Grupo F inclui ainda o duelo entre Irlanda e Hungria, às 15h45 (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin (IRL). ▶️Clique para assistir Armênia x Portugal no Sportv

⚪🔴 Inglaterra x Andorra 🔵🟡🔴

Líder com nove pontos e 100% de aproveitamento, a Inglaterra vive uma situação distinta em relação a outras chaves, já que o Grupo K conta com cinco seleções e já está na quinta rodada. O próximo compromisso dos Três Leões é contra Andorra, adversário considerado tecnicamente inferior, o que coloca a seleção britânica como ampla favorita. Ainda assim, a equipe não pode se acomodar para evitar surpresas diante de um rival teoricamente frágil. Lanterna do grupo, o rival perdeu todas as quatro partidas que disputou, sofreu oito gols e ainda não balançou as redes. No primeiro encontro entre as duas seleções, válido pela terceira rodada, a seleção de Thomas Tuchel venceu por 1 a 0 fora de casa. O reencontro será neste sábado, às 13h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING). ▶️Clique para Inglaterra x Andorra assistir no Disney+

🟡🟢🔴 Lituânia x Holanda 🔴⚪🔵

O Grupo G desperta grande expectativa com a presença da Holanda, que busca resgatar o peso histórico da camisa laranja neste ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026. A chave apresenta características semelhantes ao Grupo K, com cinco seleções, mas já alcança sua sexta rodada. Na última partida, a seleção dos Países Baixos deixou escapar a vitória no segundo tempo e acabou empatando em 1 a 1 com a Polônia, jogando em casa. Agora, enfrenta a Lituânia no Estádio Darius e Girėnas, em Kaunas, neste domingo, às 13h (de Brasília), em busca de embalar na competição diante de um adversário que ocupa a quarta colocação, com apenas três pontos. A partida também pode representar uma oportunidade histórica para Memphis Depay. Caso marque um gol, o atacante poderá se tornar o maior artilheiro da história da seleção holandesa, alcançando a marca de 51 gols com a camisa nacional. A equipe de Ronald Koeman lidera o grupo em um tríplice empate com Finlândia e Polônia, todos com sete pontos, o que torna a rodada decisiva para a definição das primeiras posições. ▶️Clique para assistir Lituânia x Holanda no Sportv

⚫🔴🟡 Alemanha x Irlanda do Norte ⚪🔴

No Grupo A, a Alemanha não teve uma recepção calorosa em sua estreia nesta edição das Eliminatórias. A equipe comandada por Julian Nagelsmann chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória ao ser derrotada por 2 a 0 pela Eslováquia, em resultado surpreendente no Estádio Nacional de Bratislava. Na segunda rodada, os alemães tentam se recuperar diante da Irlanda do Norte, que venceu sua partida inaugural contra Luxemburgo, fora de casa. O confronto será disputado neste domingo, às 15h45 (de Brasília), em Colônia, na Alemanha. Eslováquia, por sua vez, tem a oportunidade de assumir a liderança do grupo no duelo simultâneo contra Luxemburgo, mirando a classificação para a Copa do Mundo de 2026. ▶️Clique para assistir Alemanha x Irlanda do Norte no Sportv

🔴⚪ Turquia x Espanha 🔴🟡

Possivelmente o principal confronto deste fim de semana, Turquia e Espanha terão os caminhos cruzados neste domingo, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal Metropolitano de Cônia (TUR). O duelo reúne, nesta segunda rodada, as duas líderes do Grupo E. De um lado, a jovem seleção turca, impulsionada por uma nova geração que desperta grande expectativa entre os torcedores; do outro, a Fúria, em excelente fase, campeã da Eurocopa 2024 e em processo bem-sucedido de reconstrução tática. O embate deve apresentar um alto nível técnico, com os espanhóis explorando sua tradicional posse de bola aliada à velocidade dos pontas, enquanto os turcos apostam em transições rápidas e qualidade individual para surpreender. ▶️Clique para assistir Turquia x Espanha no Disney+

