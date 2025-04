Os primeiros classificados das semifinais da Champions foram conhecidos nesta terça-feira (15). Tratam-se de Barcelona e PSG. Os clubes venceram no jogo de ida, abrindo grande margem no placar, porém, no duelo de volta, ambos perderam. No entanto, pela vantagem no primeiro duelo, conseguiram assegurar a classificação à próxima fase da competição.

Resultados desta terça-feira (15) da Champions League

Dortmund 3 x 1 Barcelona - placar agregado 3x5

Aston Villa 3 x 2 PSG - placar agregado 4x5

Os jogos de ida das semifinais da Champions League acontecerão nos dias 29 e 30 de abril, enquanto as partidas de volta serão realizadas nos dias 6 e 7 de maio.

PSG passa sufoco contra Aston Villa, mas consegue a classificação

No duelo entre PSG e Aston Villa, o PSG vinha com a vantagem no placar agregado e podia perder por até dois gols de diferença para a classificação. No entanto, o clube parecia não querer jogar com a vantagem e começou de forma intensa, fazendo dois gols logo na primeira etapa para assegurar a sua vaga na próxima fase.

➡️Em jogaço, Aston Villa vence, mas PSG se classifica às semis da Champions

Donnarumma faz defesa difícil em Aston Villa x PSG (Foto: Paul Ellis / AFP)

Entretanto, o clube inglês não afrouxou e marcou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Aston Villa pressionava e aos 10 minutos, a equipe, como um trovão, empatou e virou a partida. O que parecia um jogo tranquilo, virou um pesadelo para o PSG. Entretanto, a equipe francesa não se assustou e conseguiu se defender bem, garantindo o resultado e se classificando no placar agregado.

Jogo de ida: PSG 3x1 Aston Villa Jogo de volta: Aston Villa 3x2 PSG

Guirassy brilha pelo Borussia Dortmund, mas Barcelona passa

Na muralha amarela, o Borussia Dortmund jogava com seus torcedores e era dominante no confronto. O clube abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo e pressionou o Barcelona. O clube catalão, no entanto, se defendia com todas as forças e conseguiu se segurar durante a primeira etapa.

➡️Guirrasy marca hat-trick, Dortmund vence, mas Barcelona se classifica na Champions League

Guirassy finaliza para marcar seu terceiro gol pelo Dortmund sobre o Barcelona na Champions League (Foto: Pau Barrena/AFP)

No segundo tempo, a pressão do Dortmund surtiu efeito mais uma vez e o clube marcou logo aos 4 minutos, após o intervalo. Entretanto, quando o Borussia parecia melhor na equipe, tudo ruiu e foi por água abaixo quando Bensebaini marcou gol contra. O Barcelona, após o gol, acordou e saiu para o jogo, porém, o time da casa tinha muitos gols de diferença para correr atrás e logo voltou ao domínio. Guirassy ainda marcou o terceiro gol, porém, não foi suficiente e o clube foi eliminado.

Jogo de ida: Barcelona 4x0 Borussia Dortmund Jogo de volta: Borussia Dortmund 3x1 Barcelona

Os últimos jogos das quartas de final da Champions League acontecem nesta quarta-feira (16). Real Madrid, Arsenal, Inter de Milão e Bayern de Munique entram em campo para buscar as últimas duas vagas para a semifinal.