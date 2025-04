Após jogo eletrizante pela volta da Champions League, o PSG passou sufoco contra o Aston Villa, porém conseguiu se classificar para a próxima fase da competição. O clube venceu o jogo de ida por 3 a 1, em sua casa, no Parc des Princes, com belo jogo de Doué e Kvaratskhelia. No confronto de volta, o time parisiense perdeu por 3 a 2, no Villa Park, porém, se classificou, pois venceu no placar agregado por 5 a 4.

Após começar com intensidade, o PSG foi letal e abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo. Jogando com tranquilidade, o clube parecia já estar classificado para a próxima fase, quando o Aston Villa marcou ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, de forma eletrizante, o time inglês empatou e virou em poucos minutos, botando fogo no confronto. Entretanto, o clube francês conseguiu administrar a partida, se defendeu e garantiu a sua classificação para a semifinal.

Marquinhos comemorando a classificação do PSG na Champions League. (Foto: Franck Fife/AFP)

A equipe parisiense se classifica para as semifinais pelo segundo ano consecutivo. Na temporada passada, de 2023/24, o time liderado por Mbappé era um das grandes favoritos na chave e tinha chegado à fase após despachar o rival Barcelona. O clube enfrentou o Borussia Dortmund, que era o "azarão" da competição, e tinha tudo para se classificar. Entretanto, o futebol provou que favoritismo não entra em campo, e o PSG foi eliminado, perdendo a ida e a volta pelo placar de 1 a 0.

O PSG nesta Champions

Nesta atual temporada, o PSG seguiu sem o craque Mbappé, que rumou ao Real Madrid. No entanto, a saída do craque não fez falta ao clube parisiense, e o time retorna às semifinais. Na campanha, o PSG fez um começo fraco na fase de liga, porém conseguiu se endireitar e voltar aos trilhos, engatando uma sequência decisiva de vitórias. Com isso, classificou-se em 15º e foi para os playoffs da Champions.

Nos playoffs, a equipe enfrentou o rival local Brest, e não tomou conhecimento do clube, vencendo a primeira partida por 3 a 0, e a segunda por um sonoro 7 a 0, assim se classificando para a próxima fase. Nas oitavas, o PSG enfrentou o Liverpool, o clube favorito da Champions League. Vindo como azarão no confronto, o clube francês perdeu o jogo de ida por 1 a 0, porém venceu na volta pelo mesmo placar, e se classificou nas penalidades.

Nas quartas, o clube conseguiu passar pelo Aston Villa e voltou para as semifinais, sua segunda consecutiva.