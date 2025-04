Guirassy ultrapassa Lewandowski e Haaland e quebra recorde do Dortmund na Champions

Autor do hat-trick na vitória por 3 a 1 do Dortmund sobre o Barcelona, Guirassy entrou na história do clube em Champions League. O centroavante se tornou o maior artilheiro do clube em uma única edição da competição com 13 gols marcados.

No início do confronto, Guirassy tinha 10 gols, assim como Lewandowski e Haaland fizeram em 2012/2013 e 2020/2021, respectivamente. Além disso, o atacante de Guiné é o artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões de forma provisória.

Guirassy também alcançou uma seleta lista de atletas que balançaram as redes 13 vezes na Champions League. Além do atacante do Dortmund, Cristiano Ronaldo (três vezes), Lewandowski (duas vezes), Messi, Benzema, Van Nistelrooy, Mário Gómez e José Altafini chegaram em tal marca.

Apesar da história feita, o Dortmund foi eliminado pelo Barcelona após ser derrotado no placar agregado por 5 a 3, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Com isso, o centroavante encerra sua participação histórica na competição.

Guirassy chega a 15 gols em Champions League

Aos 29 anos, Guirassy disputou sua segunda edição de Champions League e chegou a 15 gols somando as duas participações. Em 2020/2021, o atleta fez parte do histórico Rennes, tendo participado de quatro partidas e balançado as redes duas vezes.