A vontade do jogador em sair do PSG seria para iniciar processo de retorno ao Barcelona, primeiro time do brasileiro na Europa. O futuro de Neymar se tornou incógnita há meses, devido a polêmicas dentro e fora de campo, mas nas últimas semanas o assunto havia sido abafado pelo caso de Mbappé, que também deseja sair do clube parisiense.



+ Tottenham recusa oferta de 100 milhões de euros do Bayern de Munique por Harry Kane