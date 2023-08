Além dos turcos, quem também está de olho no meia é o Fulham, que estuda oferecer os 20 milhões de euros nos quais o jogador está avaliado. O interesse dos Cottagers não é novo e conversas já existiram entre as diretorias em julho, mas não houve acordo por Fred. O time de Marco Silva contaria com o desejo do meia em permanecer na Premier League.