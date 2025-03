Na última década, o nome de Cristiano Ronaldo andou lado a lado com o sucesso na Uefa Champions League. Entretanto, mesmo após deixar o continente europeu, o português deu sequência ao bom desempenho continental atuando em outra Liga dos Campeões: a Asiática.

Na segunda-feira (10), o camisa 7 anotou um dos gols da vitória do Al-Nassr sobre o Esteghlal, do Irã, por 3 a 0 - Jhon Durán completou o triunfo com um doblete. O tento, em cobrança de pênalti com maestria, colocou o capitão da equipe comandada por Stefano Pioli entre os vice-artilheiros da competição, com sete gols; apenas o brasileiro Anderson Lopes, do Yokohama Marinos, está acima, com oito - a rodada ainda terá continuação nesta terça e na quarta (11 e 12, respectivamente).

Na última temporada, em sua estreia na Champions Asiática, Ronaldo anotou seis gols em nove partidas. Sua equipe, na ocasião, parou nas quartas de final, fase à qual a equipe se qualificou na edição de 2024-25 com a vitória diante dos iranianos.

⚽ Comparação de Cristiano Ronaldo nas Champions Asiática e Europeia

De forma curiosa, a soma representa exatamente o número de gols que o lusitano teve em suas duas primeiras participações na Liga dos Campeões europeia com a camisa do Real Madrid. Em 2009-10, foi às redes sete vezes em seis jogos, mas não conseguiu levar os Merengues para além das oitavas, caindo diante do Lyon; no ano seguinte, apenas seis tentos em 12 compromissos e a queda dolorida para o Barcelona de Messi nas semifinais.

Mesma quantidade de gols, menos jogos, quase 15 anos mais velho. Os números continuam mostrando que Cristiano Ronaldo segue em alto nível quando a competição carrega o nome Champions consigo. Mas como nem só de pão vive o homem, nem só de gols vive o atleta: resta erguer um troféu expressivo com os Cavaleiros de Najd.