Raphinha joga? Confira as escalações confirmadas de Barcelona e Benfica

Barcelona e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP). O jogo é válido pela volta das oitavas de final da Champions League. Confira as escalações de ambas as equipes.

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Koundé, Araújo, Iñigo Martínez, Alex Baldé; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Por opção técnica, Hansi Flick optou por deixar o meio-campista, Marc Casadó no Banco de reservas, e escalar Frank De Jong entre os titulares.

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; António S., Tomás Araújo, Otamendi, Dahl, Aursnes; Kökçü, Florentino, Aktürkoglu, Schjelderup, Pavlidis.

Pelo lado do Benfica, o técnico Bruno Laje foi forçado a sacar o lateral-esquerdo Álvaro Carreras do onze inicial, pois o jogador cumpre suspensão por excesso de cartões amarelos. O jovem Dahl, assume a responsabilidade no jogo de hoje.

Jogadores do Barcelona e Benfica no jogo de ida pela Champions League (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

