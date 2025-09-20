Estêvão começa entre os titulares do Chelsea mas é substituído aos cinco minutos
Clássico contra o Manchester United é disputado no Old Trafford
- Matéria
- Mais Notícias
A expulsão de Robert Sánchez, goleiro de Chelsea, aos quatro minutos de jogo, prejudicou seus companheiros, especialmente Estêvão e Pedro Neto. A joia do Palmeiras recebeu a chance de começar entre os titulares, mas acabou sendo "sacrificado" pelo treinador para conter os danos da expulsão.
Enzo Maresca queimou duas substituições precocemente para tentar reorganizar o Chelsea: Pedro Neto e Estêvão deixaram o campo para a entrada de Tosin Adarabioyo e Filip Jorgensen. Pouco minutos depois, o brasileiro Andrey Santos foi chamado pelo treinador para substituir Cole Palmer.
➡️ AO VIVO: Casemiro faz o segundo do United sobre o Chelsea, que teve goleiro expulso; acompanhe
🟥Por que o goleiro do Chelsea foi expulso?
Bryan Mbeumo ia escapando livre pelo meio em direção da grande área, quando o goleiro Sánchez saiu na meia-lua pra abafar a jogada e acabou atingindo o camaronês. O goleiro do Chelsea recebeu o vermelho direto.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Estêvão, do Chelsea, é 4º melhor Sub-20 do mundo
Um dos principais reforços do Chelsea na temporada, o atacante Estêvão entrou no Top-5 da lista dos 20 melhores jogadores Sub-20 do mundo, em relatório divulgado nesta quarta-feira (27) pelo CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudos Esportivos). O ex-Palmeiras, de apenas 18 anos, entrou em quarto lugar em ranking liderado por Lamine Yamal, do Barcelona.
Além de Estêvão, outros dois brasileiros figuram a lista do CIES: o atacante Rayan, do Vasco, ocupa a 18ª colocação e o meia Pedrinho, do Zenit, está na 20ª posição.
TOP 5:
Lamine Yamal (atacante, Barcelona) - nota 97,7
Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona) - nota 93,4
Warren Zaïre-Emery (volante, PSG) - nota 87,8
Estêvão (atacante, Chelsea) - nota 86,7
Franco Mastatuono (meia, Real Madrid) - nota 85,4
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias