A expulsão de Robert Sánchez, goleiro de Chelsea, aos quatro minutos de jogo, prejudicou seus companheiros, especialmente Estêvão e Pedro Neto. A joia do Palmeiras recebeu a chance de começar entre os titulares, mas acabou sendo "sacrificado" pelo treinador para conter os danos da expulsão.

Enzo Maresca queimou duas substituições precocemente para tentar reorganizar o Chelsea: Pedro Neto e Estêvão deixaram o campo para a entrada de Tosin Adarabioyo e Filip Jorgensen. Pouco minutos depois, o brasileiro Andrey Santos foi chamado pelo treinador para substituir Cole Palmer.

🟥Por que o goleiro do Chelsea foi expulso?

Bryan Mbeumo ia escapando livre pelo meio em direção da grande área, quando o goleiro Sánchez saiu na meia-lua pra abafar a jogada e acabou atingindo o camaronês. O goleiro do Chelsea recebeu o vermelho direto.

Estêvao no banco do Chelsea contra Manchester United (Foto: Reprodução)

Estêvão, do Chelsea, é 4º melhor Sub-20 do mundo

Um dos principais reforços do Chelsea na temporada, o atacante Estêvão entrou no Top-5 da lista dos 20 melhores jogadores Sub-20 do mundo, em relatório divulgado nesta quarta-feira (27) pelo CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudos Esportivos). O ex-Palmeiras, de apenas 18 anos, entrou em quarto lugar em ranking liderado por Lamine Yamal, do Barcelona.

Além de Estêvão, outros dois brasileiros figuram a lista do CIES: o atacante Rayan, do Vasco, ocupa a 18ª colocação e o meia Pedrinho, do Zenit, está na 20ª posição.

TOP 5:

Lamine Yamal (atacante, Barcelona) - nota 97,7

Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona) - nota 93,4

Warren Zaïre-Emery (volante, PSG) - nota 87,8

Estêvão (atacante, Chelsea) - nota 86,7

Franco Mastatuono (meia, Real Madrid) - nota 85,4

