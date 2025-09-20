Lance! elege o campeão da Bola de Ouro e de outros prêmios da cerimônia; confira
Cerimônia acontecerá nesta segunda-feira (22)
Nesta segunda-feira (22), Paris será o centro do futebol mundial. A cidade recebe a 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, uma das premiações mais tradicionais e cobiçadas do esporte. O Lance! antecipou seus palpites para os principais troféus da noite, incluindo o grande vencedor da Bola de Ouro.
O prêmio considera o desempenho dos atletas na temporada 2024/25, com votos encerrados no fim de agosto. Desde 2022, a Bola de Ouro passou a seguir o calendário europeu – de um segundo semestre ao primeiro do ano seguinte – e tem seus vencedores definidos por jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa.
Entre os 13 troféus da noite, o Lance! elegeu os seis mais importantes, que são o Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Troféu Kopa, Treinador do Ano (feminino), treinador do ano (masculino) e Trófeu Yashin. Confira os votos
🏆 Confira a votação do Lance!
🧤 Trófeu Yashin (Melhor Goleiro):
- Gianluigi Donnaruma (PSG/Manchester City) - 63,3% dos votos
- Alisson (Liverpool) - 13,3% dos votos
- Thibaut Courtois (Real Madrid) - 13,3% dos votos
🎖️Treinador do Ano (Masculino):
- Luis Enrique (PSG) - 90% dos votos
- Enzo Maresca (Chelsea) - 3,3% dos votos
- Arne Slot (Liverpool) - 3,3% dos votos
🎖️Treinador do Ano (Feminino):
- Arthur Elias (Seleção Brasileira) - 43,3% dos votos
- Sarina Wiegman (Inglaterra) - 20% dos votos
- Renée Siegers (Arsenal) - 16,7% dos votos
⭐Troféu Kopa (Melhor Jogador Sub-21):
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Desiré Doué (PSG)
- Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
🏆Bola de Ouro Feminina:
- Aitama Bonmatí (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Marta (Orlando Pride)
🏆Bola de Ouro Masculina:
- Ousmané Dembélé (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
Donnarumma é apontado como favorito ao Troféu Yashin após ser decisivo na conquista inédita da Champions League pelo PSG, além de liderar a equipe na tríplice coroa. O técnico Luis Enrique, peça fundamental do sucesso parisiense, também desponta no prêmio de Melhor Treinador. No feminino, Arthur Elias ganha destaque por ter conduzido o Brasil ao nono título da Copa América.
Lamine Yamal, estrela do Barcelona, é favorito ao Troféu Kopa pelo segundo ano seguido. Na Bola de Ouro Feminina, Aitana Bonmatí aparece à frente após mais uma temporada dominante pelo Barça. Já no prêmio mais esperado da noite, Ousmane Dembélé lidera as projeções: o francês foi protagonista do PSG histórico de 2024/25. Lamine Yamal e Raphinha completam o pódio.
