Lance! elege o campeão da Bola de Ouro e de outros prêmios da cerimônia; confira

Cerimônia acontecerá nesta segunda-feira (22)

Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)
imagem cameraO troféu da Bola de Ouro (Foto: AFP)
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
15:24
Nesta segunda-feira (22), Paris será o centro do futebol mundial. A cidade recebe a 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, uma das premiações mais tradicionais e cobiçadas do esporte. O Lance! antecipou seus palpites para os principais troféus da noite, incluindo o grande vencedor da Bola de Ouro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O prêmio considera o desempenho dos atletas na temporada 2024/25, com votos encerrados no fim de agosto. Desde 2022, a Bola de Ouro passou a seguir o calendário europeu – de um segundo semestre ao primeiro do ano seguinte – e tem seus vencedores definidos por jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa.

Entre os 13 troféus da noite, o Lance! elegeu os seis mais importantes, que são o Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Troféu Kopa, Treinador do Ano (feminino), treinador do ano (masculino) e Trófeu Yashin. Confira os votos

🏆 Confira a votação do Lance!

🧤 Trófeu Yashin (Melhor Goleiro):

  1. Gianluigi Donnaruma (PSG/Manchester City) - 63,3% dos votos
  2. Alisson (Liverpool) - 13,3% dos votos
  3. Thibaut Courtois (Real Madrid) - 13,3% dos votos

🎖️Treinador do Ano (Masculino):

  1. Luis Enrique (PSG) - 90% dos votos
  2. Enzo Maresca (Chelsea) - 3,3% dos votos
  3. Arne Slot (Liverpool) - 3,3% dos votos

🎖️Treinador do Ano (Feminino):

  1. Arthur Elias (Seleção Brasileira) - 43,3% dos votos
  2. Sarina Wiegman (Inglaterra) - 20% dos votos
  3. Renée Siegers (Arsenal) - 16,7% dos votos

⭐Troféu Kopa (Melhor Jogador Sub-21):

  1. Lamine Yamal (Barcelona)
  2. Desiré Doué (PSG)
  3. Estêvão (Palmeiras/Chelsea)

🏆Bola de Ouro Feminina:

  1. Aitama Bonmatí (Barcelona)
  2. Alexia Putellas (Barcelona)
  3. Marta (Orlando Pride)

🏆Bola de Ouro Masculina:

  1. Ousmané Dembélé (PSG)
  2. Lamine Yamal (Barcelona)
  3. Raphinha (Barcelona)
Dembélé comemora gol pelo PSG (Fred Tanneau/AFP)
Dembélé comemora gol pelo PSG (Fred Tanneau/AFP)

Donnarumma é apontado como favorito ao Troféu Yashin após ser decisivo na conquista inédita da Champions League pelo PSG, além de liderar a equipe na tríplice coroa. O técnico Luis Enrique, peça fundamental do sucesso parisiense, também desponta no prêmio de Melhor Treinador. No feminino, Arthur Elias ganha destaque por ter conduzido o Brasil ao nono título da Copa América.

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, é favorito ao Troféu Kopa pelo segundo ano seguido. Na Bola de Ouro Feminina, Aitana Bonmatí aparece à frente após mais uma temporada dominante pelo Barça. Já no prêmio mais esperado da noite, Ousmane Dembélé lidera as projeções: o francês foi protagonista do PSG histórico de 2024/25. Lamine Yamal e Raphinha completam o pódio.

