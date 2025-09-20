menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Europeus reagem a Endrick no banco do Real Madrid: ‘Bom ver’

Endrick voltou a ser relacionado após 4 meses

Endrick no banco do Real Madrid
imagem cameraEndrick no banco do Real Madrid (Foto: Reprodução)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
15:19
Recuperado de uma lesão muscular, Endrick volta ao banco do Real Madrid após quatro meses. O atacante voltou a ser relacionado por Xabi Alonso, dessa vez para o duelo contra o Espanyol, pela La Liga. Ainda sem ter jogado pelo time Mereengue n atemporada 2025/2026, Endrick permanceu a partida inteira no banco, causando grande repercussão na web;

Reações de Endrick durante jogo do Real viralizam

Tradução: Endrick no banco do Real Madrid quando seu companheiro Estevão é titular contra o Manchester United

Tradução: Endrick aproveitando o jogo.

Tradução: Grande confusão com Bobby Endrick, Xabi Alonso não conta com o brasileiro, 70M € para esquentar o banco.

Tradução: Endrick é visto sorrindo. É bom ver, apesar de não ter conseguido nenhum minuto hoje.

Com gol brasileiro, Real Madrid vence Espanyol

Com grande atuação de brasileiros, o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, pela 5ª rodada de La Liga. Os gols da partida foram marcados por Éder Militão, que abriu o placar com um golaço, e Mbappé, que fechou a vitória com outro belo chute após assistência de Vini Jr. Relacionado, Endrick não saiu do banco.

Militão comemorando o gol feito no duelo contra o Real Madrid e Espanyol (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
