Europeus reagem a Endrick no banco do Real Madrid: ‘Bom ver’
Endrick voltou a ser relacionado após 4 meses
Recuperado de uma lesão muscular, Endrick volta ao banco do Real Madrid após quatro meses. O atacante voltou a ser relacionado por Xabi Alonso, dessa vez para o duelo contra o Espanyol, pela La Liga. Ainda sem ter jogado pelo time Mereengue n atemporada 2025/2026, Endrick permanceu a partida inteira no banco, causando grande repercussão na web;
Reações de Endrick durante jogo do Real viralizam
Tradução: Endrick no banco do Real Madrid quando seu companheiro Estevão é titular contra o Manchester United
Tradução: Endrick aproveitando o jogo.
Tradução: Grande confusão com Bobby Endrick, Xabi Alonso não conta com o brasileiro, 70M € para esquentar o banco.
Tradução: Endrick é visto sorrindo. É bom ver, apesar de não ter conseguido nenhum minuto hoje.
Com gol brasileiro, Real Madrid vence Espanyol
Com grande atuação de brasileiros, o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, pela 5ª rodada de La Liga. Os gols da partida foram marcados por Éder Militão, que abriu o placar com um golaço, e Mbappé, que fechou a vitória com outro belo chute após assistência de Vini Jr. Relacionado, Endrick não saiu do banco.
