Campeão italiano, o Napoli está com uma estratégia agressiva no mercado de transferências para a próxima temporada. Após tirar De Bruyne do Manchester City, o clube agora olha para o rival, Manchester United. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o clube quer a contratação de Jadon Sancho, que jogou a última temporada emprestado ao Chelsea.

Sancho foi titular do Chelsea em vários jogos na temporada 2024/25, na qual o clube foi campeçao da Conference League em final contra o Real Betis. Na competição, foram seis participações em gol em oito partidas, sendo dois gols e quatro assistências. Na temporada total, foram cinco gols e oito assistências em 42 jogos, com uma nota média de 7.01 segundo o Sofascore.

O inglês de 25 anos, contudo, não viajou com o restante do elenco do Chelsea para a disputa do Mundial de Clubes. Com isso, Sancho retornou à disposição do Manchester United, mas deve procurar uma nova equipe para a próxima temporada.

Além de Sancho, Napoli já foi à Premier League para acertar com De Bruyn

De Bruyne foi anunciado oficialmente pelo Napoli nesta quinta-feira (Foto: Reprodução/Napoli)

Sancho não foi o único jogador da Premier League que o Napoli procurou neste verão europeu. O clube anunciou oficalmente, na última quinta-feira (12), a contratação do belga Kevin de Bruyne. O meio-campista fechou com o clube por dois anos de contrato, além da opção de estender por mais um, após deixar o Manchester City ao fim de seu contrato com a equipe. De Bruyne chegou sem custos ao Napoli.

