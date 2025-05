Real Madrid é multado por caso de racismo na Champions

A Uefa anunciou, no domingo (4), uma punição ao Real Madrid por conta de um caso de racismo. A situação aconteceu no decorrer do duelo com o Arsenal, em visita ao Emirates Stadium, na ida das quartas de final da Champions League.

Um grupo de indivíduos entoou cânticos racistas e foi identificado, o que levou a um alerta da entidade máxima do futebol europeu. Em caso de reincidência, todos serão afastados de entrar no Santiago Bernabéu por certo período.

Já o clube recebeu uma multa de 15 mil euros (quase R$ 96 mil na cotação atual), e pode não ter torcida em uma determinada partida europeia se o episódio for repetido. No duelo contra o Manchester City, na fase de 16 avos, a diretoria já havia sido notificada por insultos xenófobos ao treinador Pep Guardiola, nascido na Catalunha, rival separatista da capital espanhola.

Contra o oponente local Atlético de Madrid, a Uefa ampliou as investigações aos jogadores merengues. Dani Ceballos, Kylian Mbappé e Antonio Rüdiger foram investigados por comemorações acintosas após a classificação em pleno Metropolitano, e sancionados financeiramente; Vini Jr também fez parte da lista, mas após a análise das imagens, foi absolvido.

🚫 Racismo não ajudou o Real Madrid na Champions

De nada adiantaram os insultos racistas na Inglaterra, já que o Real foi massacrado pelo Arsenal no Emirates Stadium. Declan Rice (2) e Mikel Merino fizeram os gols da vitória por 3 a 0, que pressionou a equipe de Carlo Ancelotti; na volta, os Gunners souberam se defender e calaram o Santiago Bernabéu em novo triunfo, desta vez por 2 a 1.