É campeão! Napoli vence Cagliari e conquista 4º título do Campeonato Italiano

O Napoli venceu o Cagliari por 2 a 0 e conquistou o 4º título do Campeonato Italiano da história do clube, nesta sexta-feira (23). No duelo realizado no Estádio Diego Armando Maradona, McTominay abriu o placar na etapa inicial, enquanto Lukaku deu números finais no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida entre Napoli e Cagliari?

No primeiro tempo, o Napoli dominou o Cagliari e impôs uma pressão do início ao fim. Com cinco minutos, Raspadori aproveitou um erro da defesa adversária e quase abriu o placar, mas a finalização saiu tirando tinta da trave. Em outras grandes chances, Rrahmani, Politano e Spinazzola foram parados em belas defesas de Sherri. Mas aos 41 minutos, McTominay recebeu um cruzamento na área e deu um lindo voleio para estufar as redes e abrir o placar.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Napoli não demorou para ampliar o marcador com Lukaku sendo acionado no campo de ataque, ganhando do defensor e batendo rasteiro na saída de Sherri para estufar as redes aos cinco minutos. Em um contra-ataque, Lukako foi lançado na direita, encontrou David Neres livre de marcação, mas o brasileiro chutou para grande defesa do goleiro do Cagliari. Na reta final, a equipe de Antonio Conte controlou a partida sem sustos até o apito final para celebrar o título do Calcio.

Napoli repete feito do período de Maradona

Contratado pelo Napoli em 1984, Diego Armando Maradona foi um dos responsáveis por mudar a imagem do clube italiano no país e colocá-lo no cenário europeu. Desde sua chega, a equipe venceu seus dois primeiros títulos do Campeonato Italiano, além de uma Copa da Uefa e uma Copa da Itália.

continua após a publicidade

Com o troféu conquistado, o Napoli chega a dois títulos do Calcio nas últimas três temporadas, embora com protagonistas diferentes em casa equipe. Com isso, a equipe se classifica para a próxima Champions League em busca de voos mais altos.

✅ FICHA TÉCNICA

Napoli 2 x 0 Cagliari - Campeonato Italiano

38ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 23 de maio de 2025, às 15h45 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA).

🥅 Gols: McTominay, 41'/1ºT (1-0); Lukaku, 5'/2ºT (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Makoumbou (CAG); Politano e Lukaku (NAP)

NAPOLI (Técnico: Antonio Conte)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola (Mazzocchi); Gilmour, Anguissa (Ngonge) e McTominay; Politano (David Neres), Lukaku (Simeone) e Raspadori (Billing).

CAGLIARI (Técnico: Davide Nicola)

Sherri (Ciocci); Zappa, Mina e Luperto; Zortea (Palomino), Adopo, Makoumbou (Marin), Deiola e Augello (Obert); Piccoli e Viola (Mutandwa).