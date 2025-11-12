Presidente do Barcelona sobre saída de Messi: 'Não me arrependo'

Em entrevista à "Catalunya Ràdio", Joan Laporta comentou a visita surpresa de Messi ao Spotify Camp Nou no último domingo. O presidente do Barcelona afirmou que não sabia da passagem do craque argentino, mas considerou o gesto um "ato espontâneo de orgulho barcelonista". Laporta também reafirmou que não se arrepende da saída de Messi em 2021, decisão que classificou como necessária para o bem do clube.

Laporta explicou que Messi apareceu de forma inesperada, acompanhado de amigos, apenas para rever o local que marcou sua carreira. O dirigente ressaltou que o argentino continua sendo uma figura amada pelo clube e pelos torcedores e que, no futuro, será homenageado com o devido reconhecimento no estádio.

– Eu soube depois do que aconteceu. Foi um ato espontâneo, um gesto encantador e autêntico de quem se sente parte do Barcelona. Ele sabe que é amado aqui, que esta é a casa dele. Sempre dissemos que merece a mais bela homenagem do mundo, e será maravilhoso quando isso acontecer – afirmou Laporta.

Messi visita novo Camp Nou, estádio do Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

Sobre a polêmica saída do camisa 10, o presidente destacou que as circunstâncias financeiras impediram a renovação de contrato e que, mesmo com a repercussão da época, mantém sua posição.

– Não me arrependo de nada. O Barcelona vem em primeiro lugar. Não era o que queríamos, mas não era possível naquele momento. Se a homenagem ajudar a reparar algo, ficarei feliz. Mas não é realista falar em retorno como jogador – explicou.

Caso Lamine Yamal e Espanha

Laporta também foi questionado sobre a recente polêmica envolvendo Lamine Yamal e a seleção espanhola. O jovem atacante, de apenas 18 anos, ficou fora da convocação devido a uma pubalgia, o que gerou desconforto entre o clube e a Federação Espanhola. O dirigente explicou que o Barcelona informou a situação médica do atleta à seleção assim que recebeu o diagnóstico.

– Assim que o médico nos disse que ele precisava de dez dias de repouso, comunicamos imediatamente à seleção. Não houve conflito, apenas seguimos o plano de recuperação. O objetivo é o bem do jogador e do clube – destacou.

Laporta elogiou o comportamento de Yamal, exaltando sua maturidade e profissionalismo, mesmo com a pouca idade.

– Ele é muito maduro para a idade e vive intensamente o futebol. Treina mais do que qualquer um, mesmo com dores. Isso mostra o quanto é leal e comprometido com o Barcelona. Ele é um gênio e precisa ser protegido. Ainda não atingiu o auge, mas é o melhor do mundo na posição dele – completou o presidente.

Relação entre Barcelona e Real Madrid

O presidente do Barcelona também comentou o atual momento da relação entre o clube catalão e o Real Madrid. Laporta classificou o vínculo como "tenso, mas respeitoso", especialmente após os desdobramentos do Caso Negreira, em que o rival merengue se apresentou como parte interessada no processo.

– O encontro entre as diretorias foi respeitoso, mas a relação não é boa desde que eles se envolveram no caso Negreira com provas irrelevantes. Manter o caso aberto parece ter algum interesse para eles. Não gostamos da situação, mas seguimos com respeito, como rivais eternos – disse Laporta.

O dirigente também comentou sobre o jogo que o Real Madrid deve disputar em Miami, contra o Villarreal, e afirmou que não pretende se envolver na polêmica.

– Desde o início, houve oposição da Associação de Jogadores e de outros clubes. Não acredito que a competição será comprometida. Preferimos manter distância dessas decisões – completou o mandatário culé.

O retorno ao Camp Nou

Laporta ainda atualizou o andamento das obras no Spotify Camp Nou, reforçando que o retorno ao estádio está cada vez mais próximo. Segundo ele, a equipe poderá voltar a jogar no local assim que as condições mínimas estiverem garantidas.

– Está em constante evolução. Queremos jogar o quanto antes. Gosto de definir datas para criar pressão, mas há sempre imprevistos. Já é possível jogar com cerca de 27 mil torcedores, e todos ficaram impressionados com o progresso das obras – revelou.

