Futebol Internacional

De la Fuente critica o Barcelona por conta de Yamal: 'Fiquei surpreso'

Treinador da Espanha demonstrou surpresa com ausência do jovem atacante

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/11/2025
13:47
Luis de la Fuente, treinador da Espanha (Foto: Jose Jordan/AFP)
imagem cameraLuis de la Fuente, treinador da Espanha (Foto: Jose Jordan/AFP)
Luis de la Fuente reagiu prontamente à ausência de Lamine Yamal da seleção espanhola. Em entrevista, o treinador foi direto ao ponto sobre a inesperada baixa do craque do Barcelona devido a uma lesão: "Não me parece nada normal".

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Nunca vivi uma situação semelhante", afirmou De la Fuente após saber que Lamine Yamal havia recebido tratamento no dia da concentração sem informar a equipe médica da seleção espanhola. "São procedimentos que acontecem fora do controle da seleção; é o que acontece, e temos que aceitar", comentou o treinador em entrevista à "RNE".

"Fiquei surpreso como todos os outros ; você não tem nenhuma notícia nem sabe nenhum detalhe, eles te dizem, e em assuntos de saúde, a gente fica surpreso", acrescentou o treinador, que admite não ter ouvido falar do procedimento invasivo de radiofrequência ao qual o jogador do Barcelona foi submetido recentemente.

Yamal corre com a bola em Turquia x Espanha (Foto: Ozan KOSE / AFP)
Yamal corre com a bola em Turquia x Espanha (Foto: Ozan KOSE / AFP)

O que aconteceu com Lamine Yamal

Lamine Yamal foi cortado pela seleção espanhola dos jogos contra Georgia e Turquia, e tal decisãopotencializa a crise entre a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o Barcelona. O motivo apontado pelo comando da RFEF foi o fato de Yamal ter sido submetido a um "procedimento invasivo" para tratamento de uma pubalgia na última segunda-feira (10). Além disso, os Blaugranas teriam solicitado repouso de sete a dez dias para o jovem, o que fez De la Fuente e o staff da Espanha decidirem pelo corte da Data Fifa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

