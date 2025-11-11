De la Fuente critica o Barcelona por conta de Yamal: 'Fiquei surpreso'
Treinador da Espanha demonstrou surpresa com ausência do jovem atacante
- Matéria
- Mais Notícias
Luis de la Fuente reagiu prontamente à ausência de Lamine Yamal da seleção espanhola. Em entrevista, o treinador foi direto ao ponto sobre a inesperada baixa do craque do Barcelona devido a uma lesão: "Não me parece nada normal".
Relacionadas
- Futebol Internacional
Lamine Yamal é cortado da seleção da Espanha, e briga entre Barcelona e Federação ganha novo capítulo
Futebol Internacional11/11/2025
- Futebol Internacional
Sem Bola de Ouro e com Yamal: Espanha divulga convocados para a Data Fifa
Futebol Internacional07/11/2025
- Futebol Internacional
Ex-Real Madrid esnoba Yamal e dispara: ‘Não tem a essência de um clube de classe e cultura’
Futebol Internacional08/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
"Nunca vivi uma situação semelhante", afirmou De la Fuente após saber que Lamine Yamal havia recebido tratamento no dia da concentração sem informar a equipe médica da seleção espanhola. "São procedimentos que acontecem fora do controle da seleção; é o que acontece, e temos que aceitar", comentou o treinador em entrevista à "RNE".
"Fiquei surpreso como todos os outros ; você não tem nenhuma notícia nem sabe nenhum detalhe, eles te dizem, e em assuntos de saúde, a gente fica surpreso", acrescentou o treinador, que admite não ter ouvido falar do procedimento invasivo de radiofrequência ao qual o jogador do Barcelona foi submetido recentemente.
O que aconteceu com Lamine Yamal
Lamine Yamal foi cortado pela seleção espanhola dos jogos contra Georgia e Turquia, e tal decisãopotencializa a crise entre a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o Barcelona. O motivo apontado pelo comando da RFEF foi o fato de Yamal ter sido submetido a um "procedimento invasivo" para tratamento de uma pubalgia na última segunda-feira (10). Além disso, os Blaugranas teriam solicitado repouso de sete a dez dias para o jovem, o que fez De la Fuente e o staff da Espanha decidirem pelo corte da Data Fifa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias