Messi volta ao Camp Nou e fala sobre despedida do Barcelona
Argentino publicou, em sua conta oficial do Instagram, fotos no gramado do estádio
Maior ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi visitou a cidade e o novo Camp Nou, estádio do time catalão. O argentino publicou, em sua conta oficial do Instagram, fotos no gramado da arena, que passou por reformas desde 2023, e se declarou ao clube.
— Ontem à noite voltei a um lugar que sinto muita falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde todos vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero poder voltar algum dia, e não apenas para me despedir como jogador, o que nunca tive a oportunidade de fazer… — escreveu Messi.
Antes de ir à Barcelona, Messi foi o protagonista na goleada do Inter Miami sobre o Nashville SC, por 4 a 0, no sábado (8), onde a equipe norte-americana avançou para as semifinais da conferência leste da Major League Soccer (MLS) pela primeira vez na história. No jogo, "La Pulga" balançou as redes duas vezes.
Relação entre Messi e Barcelona
O relacionamento entre Messi e Barcelona se encerrou em 2021, quando assinou com o Paris Saint-Germain. Devido aos problemas e restrições financeiras que o Barça vem sofrendo nos últimos anos, o camisa 10 precisou dar adeus ao clube que permaneceu durante 17 anos.
Desde que deixou o Barcelona, Messi passou pelo PSG e agora está no Inter Miami, dos Estados Unidos. Aos 38 anos, o argentino renovou o contrato com o clube da MLS até dezembro de 2028. Pelo Barça, o "ET" conquistou quatro títulos da Champions League e 10 edições de La Liga, além de 672 gols marcados em 778 jogos disputados pelo clube da Catalunha, entre 2004 e 2021.
