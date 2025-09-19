Presidente de time europeu é julgado por fraude fiscal

Começou, nesta sexta-feira (19), o julgamento de Carlos Pinho, presidente do Arouca, de Portugal, por processo de fraude fiscal. Além do dirigente, o Tribunal de Feira irá julgar sua esposa e mais outros oito suspeitos em um processo que lesouo Estado em mais de um milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Pep Guardiola manda recado para Arsenal e Liverpool: ‘Só gastaram’

No total, são acusados sete pessoas e três empresas, todas por crime de fraude fiscal qualificada. Um dos suspeitos encontra-se contumaz e será julgado em processo autónomo. Na sessão inaugural, Carlos Pinho, a esposa e outro acusado não compareceram. Os quatro presentes optaram pelo silêncio, que levou à interrupção imediata da audiência após a fase de identificação.

O principal suspeito é um empresário da construção civil de Arouca, já condenado em 2017 a três anos de prisão com pena suspensa por crime idêntico. Segundo o Ministério Público de Portugal, ele introduziu na contabilidade da empresa faturas falsas de combustíveis e pedra, entre 2011 e 2016, para obter vantagens indevidas em Imposto sobre Valor Acrescentado. O valor do prejuízo estimado para o Estado é de um milhão de euros.

continua após a publicidade

Entre os emitentes das faturas falsas está a empresa de Carlos Pinho, que terá emitido notas e talões fictícios de venda de combustíveis no valor de 673 mil euros. O MP pede a perda, a favor do Estado, do montante total alegadamente obtido de forma ilícita.

Carlos Pinho é presidente do Arouca (Foto: Divulgação/Arouca)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Próximo jogo do Arouca

Nos gramados, o Arouca entra em campo para encarar o Nacional, pela sexta rodada do Campeonato Português. A equipe comandada por Vasco Seabra soma cinco pontos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.