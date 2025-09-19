Cristiano Ronaldo sai em defesa de companheiro nas redes sociais: ‘Não sabem nada’

O astro Cristiano Ronaldo saiu em defesa de seu companheiro de equipe e de seleção, João Félix. Através das redes sociais, o craque português comentou em um post onde os comentaristas de um podcast detonavam as atuações do atacante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

João Félix acertou sua transferência para o Al-Nassr, mesmo clube de Cristiano Ronaldo, no início da temporada. No entanto, a decisão não agradou a todos os torcedores. Isso porque existiam rumores de que o atacante retornaria ao Benfica, clube que o revelou para o mundo.

Em um comentário feito nas redes sociais, Cristiano Ronaldo destacou que os comentaristas do podcast não sabem nada sobre futebol e ainda querem opinar sobre a situação dos jogadores. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Após algumas temporadas sem se fixar em um clube europeu de ponta no futebol europeu, o atacante fechou com a equipe do Oriente Médio em uma proposta que garante um salário milionário ao jogador, ainda maior do que recebia no Chelsea, seu antigo clube.

João Felix assinou contrato com o Al-Nassr até 2027 (Foto: Divulgação)

Veja o salário de João Félix no Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo

Quando foi contratado pelos Blues, assinou por sete temporadas com um salário de 3,38 milhões de euros anuais, o que corresponde a quase R$ 22 milhões na cotação atual. Os dados são do Capology, site especializado em finanças de clubes e salários de atletas.

continua após a publicidade

Não teve bom desempenho no Chelsea, que o emprestou em parte da temporada passada ao Milan, mas o atacante fez apenas 21 jogos e três gols. Os ingleses viviam um dilema de ter um logo contrato com o atleta e um salário robusto para pagar. Mas a solução veio nesta janela, com o movimento do Al-Nassr de pagar 30 milhões de euros (R$ 194,7 milhões).

Na Arábia Saudita, o João Félix receberá um salário ainda maior do que na Inglaterra. Segundo informações do jornal saudita Arriyadiyah, o português fechou um acordo para receber quase três vezes mais, atingindo 10 milhões de euros por temporada, ou R$ 64,9 milhões.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.