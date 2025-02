Presidente da La Liga acusa Real Madrid de ‘vitimização’

Após o Real Madrid ter reagido à sua derrota, por 1 a 0, contra o Espanyol, na 22ª rodada de La Liga, com um protesto em relação à arbitragem, Javier Tebas, presidente da associação esportiva responsável por administrar a principal competição no país, se manifestou e não poupou críticas ao clube.

Após reunião com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o dirigente acusou o Real Madrid de ter uma atitude destrutiva em relação à competição, alegando que os Merengues utilizam esses protestos para se vitimizar.

- O Real Madrid é contra tudo. Quer prejudicar a competição, não apenas a comunidade de arbitragem. Construiu uma história exagerada de vitimização, fora de lugar e com o objetivo, na minha opinião, de prejudicar a competição. Na nota que publicaram outro dia ficou claro. Dizem que a competição é adulterada, toda uma questão que está fora de proporção. Perderam a cabeça - acusou Tebas.

Além disso, o presidente da La Liga teceu críticas a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, afirmando que a postura do dirigente contribui para um ambiente negativo no futebol espanhol, alimentando polêmicas que não refletem a realidade da competição.

- Não preciso falar com Florentino. Não vamos seguir adiante com alguém que acredita que a competição é adulterada e que os árbitros são corruptos. Certamente faremos uma reclamação, assim como fizemos uma reclamação contra a Real Madrid Televisão. Vamos ver quem está sendo denunciado, se é o clube, a pessoa que assinou a carta ou a diretoria. Estamos analisando a questão a nível jurídico, mas, obviamente, esse tipo de nota não pode ser permitido porque há mentiras na mesma nota ou meias-verdades que querem influenciar algumas questões que não podem ser - afirmou o presidente da La Liga.

