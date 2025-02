A influência de Ronaldinho Gaúcho na internacionalização do Barcelona é evidente. Sua contratação, realizada em 2003, serviu para dar continuidade a um projeto ambicioso que foi manifestado desde as primeiras categorias de base catalães até o profissional, passando pelo crescimento do clube a nível mundial.

O auge vivido pelo craque em seus anos no futebol espanhol foi fundamental para que o Barça hoje se tornasse o que é. Se a base é conhecida como “La Masía”, quem realmente apresentou o poder da magia aos locais foi o craque brasileiro, desfilando sua qualidade nos palcos ibéricos e conquistando troféus importantes.

🧙‍♀️ Ronaldinho no Barcelona: o primeiro passo para a eternidade

A chegada de Ronaldinho aconteceu no verão europeu de 2003, por um valor totalizado em 32,25 milhões de euros, que à época custava cerca de RS 100 milhões, quase metade da conversão atual. A transferência, acertada junto ao Paris Saint-Germain, foi o primeiro passo para que a cultura barcelonista, que já dava seus primeiros passos na década de 1990 sob o comando de Johan Cruyff, crescesse de vez em relevância.

A estreia do “Bruxo” em terras catalãs foi um verdadeiro cartão de visitas para tudo que seria apresentado nos cinco anos subsequentes. O confronto foi curiosamente marcado para depois da meia-noite no horário local, e como o próprio atleta declarou, “meia-noite é o seu horário preferido”.

No dia 2 de setembro daquele ano, o Camp Nou recebia o embate com o Sevilla, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Os andaluzes saíram na frente, em penalidade convertida pelo marcante Reyes. Porém, aos 14 minutos do segundo tempo, Ronaldinho driblou dois marcadores como quis e acertou uma bomba a mais de 30 metros da baliza. Notario voou, mas a bola saiu de seu alcance, bateu com violência no travessão e quicou para dentro das redes. O empate persistiu, mas o tento empolgou os seis dígitos de aficionados presentes no palco. A temporada, mesmo sem conquistas, gerou ao craque seu primeiro prêmio de melhor do mundo pela Fifa.

🧙‍♀️ Ronaldinho no Barcelona: o topo da Europa

O auge da passagem, porém, aconteceu a partir de 2004-05. Com seguidos desfiles de bola, Gaúcho foi o responsável por conduzir o Barcelona ao título de La Liga, seguido pela Supercopa da Espanha. Naquela temporada, foram 13 gols e 15 assistências em 42 jogos, números que foram acompanhdos de recitais, daqueles em que o atleta coloca a bola debaixo do braço e entra em campo não para jogar, mas para brincar de futebol.

Foi nesta jornada que saíram os primeiros gols diante do rival Real Madrid, sendo um em cada turno do Campeonato Espanhol. A conquista lhe rendeu novamente o prêmio de melhor do mundo pela Fifa, mas também adicionou à sua brilhante galeria de troféus a Bola de Ouro de 2005 pela revista France Football.

Mas faltava algo. Um craque contratado a peso de ouro não pode resumir sua passagem em um clube de tamanho a conquistas de La Liga. 2005-06 seguiu brilhante para o brasileiro e lhe rendeu recordações e galardões ainda maiores em seu “palmarés”.

Talvez a atuação mais memorável da carreira do meio-campista aconteceu na rodada 12 do Espanhol de 2005-06. Sem deixar os rivais verem a cor da bola, superou o xará Ronaldo Fenômeno e fez o ingresso do torcedor do Real Madrid não ser gasto à toa. Apesar de ter causado dolorido revés nos madridistas, Ronaldinho conduziu o Barcelona a um triunfo por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, balançando as redes duas vezes. Os dois gols foram em jogadas construídas através de arrancadas em velocidades e dribles desconcertantes sobre um ainda jovem Sergio Ramos, além de uma entortada em Helguera, e finalizações sem chances para Casillas. Lances que fizeram o atleta sair aplaudido do estádio do oponente, situação raríssima dentro da maior rivalidade da Espanha.

Ronaldinho Gaúcho é um dos grandes ídolos da história do Barcelona (Foto: Cesar Rangel / AFP)

O grande objetivo ao ser contratado era a conquista da Champions League. Foram necessários três anos para o topo da Europa, mas ele chegou. Sete tentos e quatro passes para gol distribuídos ao longo da campanha continental levaram os Blaugranas à decisão. Entre os memoráveis, estão: o gol no empate com o Chelsea, na volta das oitavas, quando saiu de dois marcadores - deixando John Terry no chão após trombada - e fuzilou as redes para garantir a qualificação; e a assistência genial para Giuly, após ganhar de Gattuso na força, gerando o único gol nos 180 minutos das semifinais diante do Milan.

Pela frente, estava o Arsenal de Thierry Henry e Arsène Wenger. O confronto amarrado, muito devido à desvantagem numérica dos ingleses - o goleiro Lehmann foi expulso ainda na primeira etapa -, tirou a facilidade do brasileiro em desempenhar seu melhor futebol, mas não impediu o título da equipe espanhola. O zagueiro Sol Campbell abriu o placar para os Gunners ainda na primeira etapa. Samuel Eto’o, já aos 31’ do segundo tempo, deixou tudo igual, e Belletti, em seu dia de herói improvável, virou cinco minutos depois para sacramentar a conquista. Meta alcançada e Ronaldinho imortalizado nas paredes do Centro Esportivo Joan Gamper, fundado dias após o título.

🔢 Números de Ronaldinho Gaúcho pelo Barcelona na temporada 2005-06

⚽ 45 jogos

⌛ 3.916 minutos em campo

🥅 26 gols

📤 12 assistências

🎩 0,84 participações em gols por partida

✅ 32 vitórias

🟰 9 empates

❌ 4 derrotas

As duas últimas temporadas de Ronaldinho no Barça não saíram como se esperava. Os 24 gols em 2006-07 não foram suficientes para render ao clube mais uma taça, incluindo a derrota para o Internacional no Mundial de Clubes, e o declínio físico na época seguinte foi o marco do fim da passagem. Ainda assim, o legado deixado na Catalunha é indiscutível: apaixonados torcedores puderam testemunhar a arte da bola em carne e osso, no apogeu de suas exibições fantásticas, e foram agraciados com o topo do continente através de uma soberania demonstrada pelos pés que se derretiam em talento.

