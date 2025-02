Gigantes espanhóis encerram ‘seca’ e voltam às semifinais da Copa do Rei

A classificação do Barcelona às semifinais da Copa do Rei 2024-25, conquistada após goleada por 5 a 0 contra o Valencia, representou o fim de uma seca para os três gigantes do futebol espanhol. Desde a temporada 2013-14, o trio de peso não participava de uma semifinal da competição: foram dez temporadas completas de ausência quebradas pelos triunfos de Simeone, Ancelotti e Flick.

continua após a publicidade

➡️ Com Lei do Ex e hat-trick, Barcelona destrói o Valencia e avança na Copa do Rei

Diversas foram as combinações de semifinalistas no período. Em algumas temporadas, como em 16-17, duas das equipes chegaram à fase, no caso, Barcelona e Atlético. Porém, em outras, como foi em 2021-22, nenhum dos gigantes chegou tão longe no torneio (semifinal com Rayo Vallecano, Athletic Bilbao, Valencia e Real Betis, campeão da edição). O desinteresse no torneio pode ser apontada como uma das razões para a pouca frequência conjunta do trio nas fases finais.

Em atenção dividida com a disputa do título da liga nacional e a reta final da extinta fase de grupos da Champions League, Barcelona, Atlético e Real Madrid deixaram a Copa do Rei "de lado" no calendário. Nesta temporada, por exemplo, os Merengues foram a campo com uma equipe praticamente reserva contra o Leganés; Jude Bellingham e Kylian Mbappé sequer foram relacionados, enquanto Vini Jr. esteve entre os reservas. O Real Madrid garantiu classificação no sufoco, aos 48' do segundo tempo, com gol salvador do jovem Gonzalo García.

continua após a publicidade

Do outro lado, Hansi Flick, treinador do Barcelona, enviou grande elenco a campo no Mestalla, porém, optou por poupar Robert Lewandowski, destaque e artilheiro blaugrana na temporada, com 30 gols marcados.

O fim da "seca" dos gigantes espanhóis na competição traduz a grande fase dos elencos no cenário nacional, e, ao mesmo tempo, aponta para uma reta final de campeonato equilibrada. Na La Liga, Real Madrid, Barcelona e Atlético disputam o título após o final do primeiro turno: os Merengues lideram, com 48 pontos, mas são seguidos de perto por Colchoneros, com um a menos, e Blaugranas, com quatro a menos.

continua após a publicidade

A certeza é que o sorteio das semifinais, marcado para a quarta-feira (12), definirá um clássico no caminho pela taça da Copa do Rei.

Ferran Torres celebra hat-trick com a camisa do Barcelona na Copa do Rei (Foto: Reprodução/Instagram)

Ausência de Real Madrid, Barcelona e Atlético: os últimos semifinalistas da Copa do Rei

Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Real Sociedad - 2024-25 Mallorca, Real Sociedad, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao - 2023-24 Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao e Osasuna - 2022-23 Rayo Vallecano, Athletic Bilbao, Valencia, Real Betis - 2021-22 Sevilla, Barcelona, Athletic Bilbao, Levante - 2020-21 Athletic Bilbao, Granada, Real Sociedad e Mirandés - 2019-20 Barcelona, Real Madrid, Real Betis e Valencia - 2018-19 Leganés, Sevilla, Barcelona e Valencia - 2017-18 Atlético de Madrid, Barcelona, Celta de Vigo e Deportivo Alavés - 2016-17 Barcelona, Valencia, Sevilla, Celta de Vigo - 2015-16 Barcelona, Villarreal, Athletic Bilbao e Espanyol - 2014-15 Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Sociedad - 2013-14

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional