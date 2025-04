O Presidente da Fifa, Gianni Infantino, se manifestou sobre os acontecimentos no jogo entre Fortaleza e Colo-Colo (CHI) pela Libertadores ocorridos na quinta-feira (10). Infantino fez uma publicação em seu perfil pessoal no Instagram comentando o caso.

Gianni Infantino fez a publicação na rede social na manhã desta sexta-feira. No comunicado publicado em inglês e espanhol, o presidente da Fifa se disse bastante consternado pela morte de duas pessoas nos arredores do Estádio Monumental David Arellano.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, se manifestou sobre jogo do Fortaleza (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

— Estou profundamente consternado após me inteirar sobre os trágicos incidentes ocorridos na partida da Conmebol Libertadores entre Colo-Colo e Fortaleza, em Santiago, que causaram a morte de duas pessoas e deixaram várias outras feridas — escreveu em trecho da postagem.

As duas mortes aconteceram antes do duelo entre Colo-Colo e Fortaleza. Segundo o portal chileno "La Tercera", algumas pessoas tentaram invadir o estádio e, no meio da confusão, um carro da polícia teria atropelado dois torcedores do time chileno

No meio da etapa final, torcedores do Colo-Colo quebraram o vidro de proteção e começaram a invadir o campo. Jogadores dos mandantes tentavam acalmar os invasores, enquanto os atletas do Fortaleza foram para o túnel.

Confira a manifestação de Infantino na íntegra

"Estou profundamente consternado após me inteirar sobre os trágicos incidentes ocorridos na partida da Conmebol Libertadores entre Colo-Colo e Fortaleza, em Santiago, que causaram a morte de duas pessoas e deixaram várias outras feridas.

Em nome da Fifa e de toda a família do futebol, gostaria de expressar minhas mais sinceras condolências aos clubes, à Conmebol e à Federação de Futebol do chile, assim como aos familiares e entes queridos das vítimas.

Do mesmo modo, a Fifa condena veementemente os atos de violência ocorridos no âmbito da partida mencionado. Como falamos muitas vezes, a violência não deve ter lugar no futebol".

Desdobramentos pós-jogo entre Fortaleza e Colo-Colo

Após a noite caótica em Santiago, a Chefe de estádios do Chile renunciou ao cargo. Pamela Venegas era responsável elo programa "Estadio Seguro", que busca garantir a integridade nos jogos. O anúncio foi feito por Luis Cordero, chefe do Ministério da Segurança Pública.

Partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi interrompida após invasão de torcedores (Foto: Javier Torres/AFP)

No Brasil, a CBF se pronunciou depois da confusão e pediu para que o time brasileiro seja considerado vencedor do duelo. No entanto, ainda não há nenhuma posição oficial da Conmebol sobre os próximos passos envolvendo a partida.