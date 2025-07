Multa? Suspensão? Como Paquetá pode ser punido após ser considerado culpado em artigo da FA

Embora Paquetá tenha sido considerado inocente do caso de manipulação de resultados, o brasileiro foi considerado culpado no artigo F3 da FA. A Comissão Reguladora irá definir uma punição nos próximos dias após a violação "em relação a supostas falhas no cumprimento de suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação da FA".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Regra F3 estabelece a obrigação legal de cooperar em investigações da FA, cujos descumprimentos são tratados como má conduta disciplinar. Embora ainda não haja um veredito, Paquetá pode ser advertido com uma multa leve até suspensões de várias semanas dependendo da gravidade e da intenção.

continua após a publicidade

A Matriz de Sanções proporciona um intervalo orientativo: desde advertência e multa leve até suspensões de várias semanas, dependendo da gravidade e da intenção. A decisão específica da Comissão Reguladora também considerará fatores como: se houve omissão intencional ou obstrução deliberada; histórico disciplinar do participante; eventual arrependimento ou colaboração tardia; qualquer impacto significativo na investigação.

A sanção final formal será definida pela Comissão Reguladora com base nas normas citadas acima e nas circunstâncias avaliadas. Além disso, o veredito deverá ser explicado no documento de razões escritas que virá a público. Em nota, a FA afirmou que aguarda o documento que será redigido em relação as decisões sobre as acusações e não fará novo pronunciamento até então.

Lucas Paquetá celebra decisão

Apesar da punição no artigo F3 das Regras da FA, Lucas Paquetá celebrou o fato de ter sido considerado inocente na Regra E5, que aborda a questão da manipulação de resultados. O West Ham soltou o pronunciamento do brasileiro após a decisão da Comissão Reguladora.

continua após a publicidade

- Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência diante dessas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada neste momento, mas gostaria de expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. À minha esposa, que nunca soltou minha mão, ao West Ham United, aos torcedores que sempre me apoiaram, e à minha família, amigos e à equipe jurídica que me apoiaram. Obrigado por tudo.

No domingo (3), Lucas Paquetá volta a campo pelo West Ham para enfrentar o Bournemouth, às 15h (de Brasília). Os Hammers se preparam na pré-temporada nos Estados Unidos visando o início da Premier League.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.