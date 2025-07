O West Ham divulgou um comunicado oficial com o resultado da investigação sobre o caso Lucas Paquetá na manhã desta quinta-feira (31). O brasileiro era acusado de manipulação de apostas esportivas por forçar cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

Segundo a nota publicada pelo clube inglês, Paquetá foi inocentado das acusações de manipulação das acusações de má conduta feitas contra ele pela Associação de Futebol (FA) por supostas violações. A investigação aconteceu após a Federação Inglesa identificar um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. No entanto, o tribunal não encontrou provas suficientes para punir o jogador e o absolveu da acusação.

Nas redes sociais, o ex-Flamengo divulgou uma carta como seu primeiro pronunciamento oficial após a divulgação da decisão, na qual agradece pelo apoio recebido nos últimos tempos. O jogador fez menção especial à esposa, ao West Ham, aos torcedores e à sua equipe jurídica. Veja o texto abaixo:

Carta de Lucas Paquetá após sua inocência (Foto: Reprodução/Instagram)

Entenda o caso de Lucas Paquetá 👨‍⚖️

De acordo com comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) em maio de 2024, Paquetá foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 do Código de Conduta da entidade. As supostas infrações ocorreram durante partidas válidas pela Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em todas essas ocasiões, o atleta recebeu cartão amarelo.

West Ham 0 x 2 Leicester, 12/11/2022: aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet.

aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet. West Ham 1 x 1 Aston Villa, 12/03/2023: aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central.

aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central. West Ham 3 x 1 Leeds United, 21/05/2023: aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville.

aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville. Bournemouth 1 x 1 West Ham, 12/08/2023: aos 49 do segundo tempo, Lucas Paquetá sobe para disputa no alto e leva o cotovelo no rosto do adversário.

Lucas Paquetá em açaõ no amistoso entre West Ham e Manchester United (Foto: Vincent Carchietta/AFP)

A Regra E5.1 prevê que nenhum jogador pode tentar influenciar de maneira imprópria o resultado, o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto de uma partida. As infrações citadas diferenciam-se das acusações de manipulação de resultados — estas, mais graves, preveem banimento vitalício caso se comprove que houve interferência no resultado ou no curso natural de um jogo.

Além das violações da Regra E5.1, o atleta também foi acusado de duas infrações à Regra F3, que trata da obrigação de colaborar com investigações, incluindo a apresentação de documentos e o fornecimento de informações. O não cumprimento dessas obrigações poderia ser enquadrado como má conduta.

Saiba mais sobre o caso Paquetá e a ilha carioca 🏖️

Uma ilha na Baía de Guanabara, com cerca de quatro mil residentes fixos, tornou-se um dos lugares mais conhecidos devido ao futebol. Paquetá, lugar onde foi criado o craque, virou centro das atenções em meio ao processo que quase afastou o jogador das atividades por envolvimento em manipulação de apostas esportivas. ➡️ Saiba mais

