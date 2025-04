A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, pela Copa Libertadores, foi interrompida no segundo tempo por conta da invasão de torcedores do time da casa no gramado. Durante a transmissão da partida, pela "ESPN", a especialista de arbitragem Renata Ruel detalhou os processos do protocolo de segurança seguidos e explicou a diferença entre cancelamento e suspensão da partida. Conforme divulgado pela Conmebol o confronto entre as equipes foi cancelado.

A interrupção aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. A ex-árbitra explicou as diferenças entre interrupção, suspensão e abandono. Ela também revelou que em jogos da Conmebol, quem decide se há ou não condições de continuação do confronto é o delegado da partida, que atua em conjunto com uma comissão de crise.

- Uma interrupção, suspensão, abandono de campo ou o cancelamento da partida, são o último recurso possível. Eles só podem acontecer quando tiver uma ameaça clara a segurança de alguém. Com este cenário, a partida precisa ser paralisada. A partir disso, o delegado da partida junto com o comitê de gestão de crise (em casos de torneio da Conmebol) avaliam a situação durante 45 minutos - iniciou a especialista, antes de começar.

- Se a situação estiver sido normalizada a partida pode recomeçar. Isso é classificado como interrupção. A suspensão se dá, quando os responsáveis percebem que os 45 minutos passou e ainda não há segurança no local. A questão do abandono acontece só quando uma das equipes se nega de jogar, o que não foi o caso desta partida - analisou.

E o final da partida entre Colo-Colo e Fortaleza?

Renata Ruel explicou que em casos de suspensão da partida, representantes da Conmebol definem uma nova data, local e horário para que se jogue os minutos faltantes do confronto.

- Em caso de uma suspensão ou interrupção por motivos de força maior. A partida deve recomeçar com o mesmo placar e no mesmo minuto da paralisação. E deve ter os seguintes itens: começar com os mesmos termos e condições que se encontrava, deve prosseguir com os mesmos jogadores em campo e reservas, não sendo admitido mudanças, as equipes só poderão realizar as substituições disponíveis no momento da interrupção e os jogadores expulsos seguem de fora. O novo horário de jogo, data e local, deve ser decidido pela comissão de operação da Conmebol - concluiu.

Contudo, a decisão da Conmebol é pelo cancelamento da partida. Neste cenário, o Colo-Colo corre o risco de perdar a partida por W.O para o Fortaleza caso for condenado por negligência. A equipe chilena ainda poderia sofrer punições mais graves como o afastamento de torneios.