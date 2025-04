Colo-Colo-CHI e Fortaleza empatavam em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (10), quando torcedores chilenos invadiram o gramado e interromperam a partida. Momentos depois, a Conmebol confirmou o cancelamento do embate pela Copa Libertadores. O Lance! conversou com Victória Barros, torcedora do Tricolor que estava presente no Estádio Monumental David Arellano.

— Como alguém que frequenta estádio há muitos anos, foi a pior experiência que eu vivi na minha vida. Desde o começo a gente não teve nenhum tipo de apoio da polícia de Santiago. A torcida do Colo-Colo, desde o começo, tentou invadir a área de visitantes - contou a publicitária de 27 anos.

De acordo com a imprensa chilena, a invasão ocorreu porque dois jovens torcedores do Colo-Colo morreram atropelados pela polícia em uma confusão prévia. O site "La Tercera" destacou que as vítimas seriam uma adolescente de 18 anos e uma criança de 13. Ademais, feridos foram levados para o hospital.

Partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi interrompida após invasão de torcedores (Foto: Javier Torres/AFP)

Fortaleza presta suporte após invasão de campo

Minutos após a invasão, o Fortaleza emitiu uma nota oficial destacando que a delegação estava em segurança e que o clube já prestava apoio aos torcedores tricolores presentes no estádio. Victória confirmou o contato do Leão.

— A gente teve suporte do clube sim. O Marcelo Paz mandou uma pessoa para conversar com a gente. Para tranquilizar em relação a tudo que estava acontecendo. Só não tivemos suporte da polícia do Chile, de Santiago. Os torcedores do Colo-Colo, mesmo depois de tudo que estava acontecendo, continuaram tentando invadir. Tentaram invadir por fora - relatou.

— Não saímos com escolta. Tivemos que sair com as luzes do ônibus desligadas e sem escolta, porque tudo poderia piorar. Mesmo depois de tudo que aconteceu - completou Victória. Conforme ela, os torcedores presentes estão bem apesar do susto e desejam voltar para casa assim que possível.